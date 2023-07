Pamela Prati presenta il nuovo misterioso fidanzato: l’ironia del web

Pamela Prati è di nuovo innamorata! Dopo la fine della breve relazione con Marco Bellavia, conosciuto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, il cuore della showgirl sembra tornato a battere di nuovo. A diffondere il gossip è stata la stessa Pamela, la quale ha condiviso sui social una foto mentre cammina sottobraccio, durante una passeggiata notturna, con un misterioso uomo. Se dal semplice scatto qualcuno poteva avere qualche perplessità sulla natura della relazione tra i due, la didascalia scritta dalla Prati ha lasciato poco spazio ad eventuali dubbi. “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”, ha scritto la diva, aggiungendo poi l’emoticon di due cuori azzurri e una rosa rossa.

Pamela non ha voluto svelare il nome della nuova fiamma, non taggandolo nel post. Ma, dallo scatto si può vedere che si tratta di un uomo alto e con i capelli lunghi. Tuttavia, proprio la decisione di non rivelare la sua identità è stata oggetto di scherno da parte degli utenti di Instagram. Il post, infatti, è stato subito invaso da centinaia di commenti, la maggior parte dei quali hanno ironizzato su questo nuovo fidanzamento.

Ovviamente, è stato inevitabile il riferimento all’ormai famosissimo e cult Mark Caltagirone, il misterioso imprenditore spacciato come fidanzato e futuro sposo della Prati per mesi. Lo scandalo non è stato ancora dimenticato dal pubblico, nonostante la showgirl abbia più volte sostenuto di essere stata vittima di un inganno e di aver veramente creduto alla sua esistenza. Ad ogni modo, gli utenti di Instagram non hanno potuto fare a meno di menzionarlo, paragonando Mark al suo nuovo fantomatico fidanzato.

“Questa volta è vero? In carne e ossa?”, è stato uno dei tanti commenti scritto sotto la foto condivisa da Pamela. L’ex vippona, però, non è rimasta in silenzio e ha risposto alle insinuazioni dei suoi seguaci. “Se si mette gli occhiali vede meglio”, è stata la sua risposta ironica alla battuta dell’hater. Dunque, l’ex volto del Bagaglino non si è lasciata scalfire dai detrattori e ha deciso di rispondere con la stessa moneta, in maniera scherzosa e divertente, specificando, allo stesso tempo, la reale esistenza del suo nuovo uomo.

D’altro canto, non sono mancati anche i commenti di supporto da parte dei suoi fan. In tanti, infatti, le hanno augurato di poter viversi questa storia serenamente e di aver trovato, finalmente, la persona giusta per lei. La showgirl è stata molto contenta di aver ricevuto questi messaggi e ringraziato i suoi followers per l’affetto. Ora, non resta che attendere per capire quando Pamela Prati deciderà finalmente di svelare chi sia questo misterioso uomo che l’ha fatta tornare a sorridere.