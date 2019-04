Pamela Prati retroscena nozze, la Ventura: “Dovevo essere la testimone”

Pamela Parti, si parla ancora del suo matrimonio con il “misterioso” Mark Caltagirone. Simona Ventura svela un retroscena che la lega alla showgirl del Bagaglino

Si parla ancora del matrimonio di Pamela Prati. Il gossip non si placa e anche Storie Italiane, di Eleonora Daniele, se sta occupando da giorni. L’amica Simona Ventura è intervenuta in studio per raccontare il suo nuovo The Voice e chiacchierando con la padrona di casa ha svelato un retroscena inedito sulle nozze della showgirl del Bagaglino. La Prati è stata colta anche da un malore per tutto la questione che la sta interessando, si parla di giallo dato soprattutto il mistero che aleggia sul futuro marito Mark Caltagirone. Verissimo, però, ha annunciato attraverso un comunicato stampa ufficiale che ci sarà uno speciale per le nozze della Prati, con tanto di immagini e racconto della showgirl. Un evento vero e proprio che il gossip nostrano sta attendendo. Un dettaglio però non era mai uscito fuori, quello raccontato in diretta su Rai 1 da Simona Ventura.

Simona Ventura, retroscena sul matrimonio di Pamela Prati: “Mi ha chiesto di farle da testimone”

Simona Ventura ha rilasciato delle dichiarazioni davvero succulente a Storie Italiane. Invitata per parlare della nuova edizione di The Voice of Italy, la conduttrice ha invece rivelato che Pamela Prati le ha chiesto di farle da testimone per il suo matrimonio. “Mi ha chiamata, mi ha invitata“, ha detto SuperSimo, “Inoltre, mi è stata fatta una richiesta da Pamela, quella di farle da testimone. Ma ho rifiutato, ho The Voice e le ho detto: “Non posso, ma mi organizzo per venirti a festeggiare“. Così Simona Ventura conferma le imminenti nozze dell’amica Pamela rivelando anche che la showgirl l’avrebbe voluta accanto a lei in un giorno così importante, e non come semplice invitata ma come testimone. Un ruolo che la Ventura ha dovuto rifiutare e non per motivi personali, ma per gli impegni professionali. La nuova edizione di The Voice la impegnerà molto e non le sarebbe potuta stare vicino come un buon testimone di nozze di solito fa.

Pamela Prati, anche Mara Venier inizia a dubitare delle nozze?

Dopo l’intervista e la difesa a Domenica In, anche Mara Venier sta iniziando a dubitare delle nozze di Pamela Prati. Sempre a Storie Italiane, ha lanciato alla Prati una frecciatina divertente. Rivolgendosi alla padrona di casa, Eleonora Daniele, la conduttrice ha detto: “Adesso aspettiamo il tuo matrimonio. Non fare come la Prati che mi ha invitata ed è sparita. Mi ha tirato una sola, ho già comprato il vestito ed il cappello. Mi aveva detto che mi dava la partecipazione a mano. Sto ancora ad aspettà!“.