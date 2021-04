Pamela Prati si è vaccinata: l’annuncio e la foto della showgirl

Anche Pamela Prati si è vaccinata. A 62 anni la showgirl ha ricevuto la dose del vaccino, condividendo il momento su Instagram. Nelle Stories del suo ufficiale profilo social, pubblica uno scatto per far sapere a tutti che ha compiuto questo importante passo. La Prati spera che, attraverso i vaccini, si possa presto tornare alla normalità, che tanto manca a tutti. In una recente intervista per l’Adnkronos, la showgirl aveva rivelato di essere molto spaventata per la pandemia del Covid-19. Inizialmente non era particolarmente preoccupata, ma con il tempo ha iniziato a non vedere più la luce in fondo a questo tunnel. In questa occasione, aveva fatto notare che anche i bambini e i giovani vengono infettati.

Proprio per tale motivo, non può non essere preoccupata per i suoi nipotini. Non solo, aveva detto la sua sul vaccino Astrazeneca, su cui sono nate non poche polemiche. La showgirl sarda aveva ammesso di avere paura di questo vaccino, tanto che ha preferito aspettare. Aveva fatto notare di avere più fiducia per Johnson & Johnson. Non si sa quale vaccino abbia fatto Pamela Prati, in quanto non l’ha reso noto.

“Che sia per tutti l’inizio di una nuova vita… per tornare a quella ‘vecchia’ che tanto ci manca”

Questo è ciò che ha scritto la showgirl 62enne sulla foto che la ritrae mentre si vaccina, attraverso cui tenta di invogliare i fan a compiere il suo stesso passo. Non è di certo la prima nel mondo dello spettacolo ad aver condiviso un annuncio del genere. Di recente Katia Ricciarelli ha fatto sapere di essersi vaccinata, preceduta da Giulio Berruti, Albano, Renato Zero, Lino Banfi, Elisabetta Canalis e Maurizio Costanzo.

Pamela Prati e la querela a Tommaso Zorzi

Pamela Prati è tornata al centro delle notizie più di un mese fa, quando Giornalettismo ha fatto sapere della querela contro Tommaso Zorzi. Il motivo? Nella Casa del GF Vip 5 il nome della showgirl è stato tirato spesso in ballo dai concorrenti. In particolare, il vincitore e Cecilia Capriotti avevano parlato della questione legata al caso di Mark Caltagirone. La Prati aveva così annunciato che avrebbe utilizzato le vie legali per rispondere alla Capriotti.

La showgirl sarda era rimasta senza parole di fronte alle parole spese da Cecilia sul suo conto, tanto che aveva chiesto di aver un confronto con entrambi i concorrenti all’interno della Casa. Ciò non è avvenuto, ma la questione non poteva di certo passare inosservata!