Pamela Prati, nessun ritorno a Paola Pireddu: “Non posso dire addio, io sono un’artista”

Nelle scorse ore è circolata la voce, diffusa dal settimanale Oggi, sul quale domani uscirà un’intervista a Pamela Prati, che quest’ultima sarebbe pronta ad abbandonare il nome d’arte e a compiere un ritorno alle origini, ossia a Paola Pireddu. Tuttavia pare che le cose non stiano proprio così. Infatti la diretta interessata, ancor prima dell’uscita integrale della sua chiacchierata a “cuore aperto”, come lei stessa l’ha definita, afferma di essere stata travisata da qualcuno, nella fattispecie dal magazine. La sua puntualizzazione l’ha affidata a una Stories Instagram, dove ha fatto luce sulla vicenda.

“Io sono sempre io, una donna, un’Artista, Io inesorabilmente Io”

“Domani su ‘Oggi’ uscirà una mia intervista, dove a cuore aperto parlo di me, e qualcuno ha travisato scrivendo che io avrei detto addio a Pamela Prati e fare largo a Paola” scrive la showgirl che poi offre ulteriori delucidazioni in merito alla questione: “Io non posso dire addio a Pamela Prati perché Pamela Prati sono io, come lo sono sempre stata, come sempre sono stata Paola. Io sono sempre io, una donna, un’Artista, Io inesorabilmente Io”. Dunque nessun abbandono del nome d’arte come invece sembrava che dovesse avvenire.

“Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera”

“Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più , e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera”. Questo uno stralcio in anteprima dell’intervista di Pamela Prati. Quella stessa intervista che ha fatto credere che la showgirl avrebbe optato per un ritorno all’identità anagrafica. Durante la chiacchierata Pamela ha parlato anche dello spinoso caso Mark Caltagirone, dicendo di essere corteggiata da Sky e Netflix per fare un film sulla vicenda.