Pamela Prati: “Da oggi sono Paola Pireddu, farò un film sulla mia storia”

Pamela Prati torna a farsi chiamare col suo vero nome ed è pronta per un film sulla sua vita

Pamela Prati è tornata a parlare con la stampa. Dopo la scandalo Mark Caltagirone, la soubrette ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 8 luglio. La prima donna del Bagaglino ha raccontato la sua nuova vita dopo quanto accaduto negli scorsi mesi. Oggi Pamela si sente di nuovo libera e in pace con se stessa, tanto che ha deciso di tornare ad usare il suo nome di battesimo: Paola Pireddu. Non solo: la 62enne sta lavorando ad un film che racconterà la sua intensa vita. Un progetto che ha già dei possibili acquirenti: pare ci siano trattative in corso con Sky e Netflix.

Le ultime dichiarazioni di Pamela Prati sul settimanale Oggi

“Oggi sono Paola Pireddu. Sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più , e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera”, ha dichiarato Pamela Prati al settimanale Oggi. A detta della Prati la vicenda Mark Caltagirone non l’ha danneggiata così tanto: “La gente mi comprende. Bisogna distinguere la tv, i social che sono irreali, dalla vita vera. E la mia vita è fatta di persone che mi fermano per strada e mi abbracciano. Che mi hanno compresa e fatto sentire amata”.

Pamela Prati: a lavoro per un film che racconta la sua vita

“Per quello che è successo incolpo la mia fragilità. La perdita di mia sorella due anni fa mi aveva provata profondamente e come tante donne nella fragilità sono inciampata e ho battuto la faccia”, ha confidato Pamela Prati. Che ha poi annunciato il suo prossimo progetto lavorativo: “Sto girando l’Italia alla ricerca delle location giuste per il mio film: la mia storia attrae sia Sky sia Netflix“.