Pamela Prati, colpo di scena: torna a Domenica In. La data (anticipazioni)

Pamela Prati, colpo di scena: la showgirl torna a Domenica In da Mara Venier. Ecco quando e le anticipazioni dell’intervista

Colpo di scena: Pamela Prati tornerà a sedersi nel salotto di Domenica In, facendosi intervistare da Mara Venier. Quando? Domenica 27 ottobre 2019, quindi a brevissimo. A lanciare lo scoop è stato il sempre informato Alberto Dandolo che ha fatto trapelare la notizia su Dagospia. Se la news trovasse conferma, si tratterebbe di un ritorno del tutto inaspettato e, indirettamente, di un altro colpo inferto a Barbara d’Urso. La conduttrice napoletana ha infatti largamente trattato il tema dello scandalo Mark Caltagirone nella scorsa stagione televisiva, ma quest’anno non è mai riuscita ad avere in studio Pamela che ha preferito presentarsi per due volte a Non è l’Arena (programma di La7 condotto da Massimo Giletti) e ora a Domenica In.

“Pamelona rivela: ‘Torno a casa, da mia sorella Mara. Torno dove questa storia è iniziata. E sarà qui che tra poche ore finirà per sempre'”

“La mitologica Pamela Prati, fu Caltagirone, sarà ospite da Sora Mara nella prossima puntata di Domenica In”, scrive Dandolo su Dagospia aggiungendo: “Pamelona rivela: ‘Torno a casa, da mia sorella Mara. Torno dove questa storia è iniziata. E sarà qui che tra poche ore finirà per sempre'”. Lo spiffero infine conclude con un antipasto dell’intervista della Prati. “Dopodomani – si legge -, in diretta, la showgirl scodellerà una eclatante confessione che potrebbe mettere un punto alla telenovela dell’anno”.

Il caso Pamela Prati riportato in tv da Giletti che non ha risparmiato critiche a Barbara d’Urso

A questo punto non resta che attendere qualche giorno per scoprire che cosa la Prati ha da aggiungere rispetto a quanto già dichiarato. Il caso Mark Caltagirone, dopo essersi raffreddato durante il periodo estivo, anche a causa delle ‘vacanze’ della tv, nelle ultime settimane è tornato prepotentemente alla ribalta sul piccolo schermo, grazie soprattutto all’interessamento di Massimo Giletti a Non è l’Arena. Nel programma non sono nemmeno state lesinate critiche tutt’altro che velate a Barbara d’Urso per il modo in cui ha trattato lo scandalo in passato.