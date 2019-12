Pamela Prati, nuovi retroscena di Caterina Balivo a Vieni da Me. Nel programma svelata anche una trattativa in corso per realizzare un film importante

Il 2019 se ne va ed è tempo di bilanci. A Vieni da Me, per commentare le più importanti notizie dell’anno, è sbarcato il giornalista Malcom Pagani, vice direttore di Vanity Fair. Impossibile non soffermarsi su uno dei casi che nel 2019 ha tenuto banco per mesi nell’opinione pubblica italiana: il matrimonio fantasma con Mark Caltagirone di Pamela Prati. Sulla vicenda è arrivato anche un nuovo retroscena. A raccontarlo Caterina Balivo che ha svelato di una chiacchierata privata avuta proprio con la showgirl sarda prima che andasse in onda la sua ospitata a Vieni da Me. Ospitata che risale a prima dello scoppio del caso.

Vieni da Me, la pillola di Malcom Pagani: si lavora per realizzare un importante film sul caso Mark Caltagirone

“C’è un importante broadcaster che sta pensando di fare un film importante su questa storia”, ha fatto sapere Malcom Pagani a proposito del caso Mark Caltagirone. Anche in passato si era parlato di un’opera cinematografica sulla surreale vicenda. A proporla l’autore televisivo Gianni Ippoliti. Alla fine il film non vide la luce (la Prati stessa, secondo quanto dichiarato da Ippoliti, avrebbe posto il veto). In quel caso però si trattava di un cortometraggio e non di un lungometraggio. Stando alle parole di Pagani, invece, ora sembra che ci sia, almeno a livello embrionale, un progetto più corposo da poter sviluppare.

Caterina e l’incontro con Pamela prima dello scoppio dello scandalo

Circa il caso del matrimonio fantasma, è tornata a esprimersi anche Caterina Balivo, che ebbe ospite la Prati prima che scoppiasse lo scandalo. Anche lei, come molti altri, non nutrì dubbi sulla veridicità delle nozze. A tal proposito ha svelato un retroscena. “Io ho parlato per trenta minuti in camerino con Pamela (prima dell’ospitata a Vieni da Me, avvenuta nei mesi scorsi, ndr). Mi ha parlato dei suoi figli con le lacrime agli occhi”, ha raccontato la conduttrice in forza alla Rai, evidentemente perplessa su quanto accadde.