Pamela Prati, l’autobiografia: quando sarà pubblicata e gli estratti inediti

Pamela Prati, arriva l’autobiografia: quando sarà pubblicata e gli estratti inediti

“Come una carezza. La vita, l’amore, il tradimento e il diritto alla felicità”: è questo il titolo provvisorio dell’autobiografia di Pamela Prati. A darne notizia è Dagospia che aggiunge che la fatica letteraria della showgirl coinvolta nel celebre caso del matrimonio fantasma con ‘ghost’ Mark Caltagirone sarà pubblicata da Solferino-Cairo tra febbraio e marzo 2020. Il sito sempre attento e informato sugli intrighi di palazzo e su quelli ‘rosa’ ha inoltre divulgato alcune anticipazioni del libro. Nella fattispecie ha trascritto degli estratti dell’introduzione del racconto che è già in cantiere. Pamela narrerà diversi fatti della sua vita oltre a spiegare come una donna possa cadere in tranelli sentimentali orchestrati ad hoc.

La rinascita di Pamela Prati dopo il caso Mark Caltagirone

Attualmente la Prati sta recuperando la serenità perduta. Per farlo ha allontanato dalla sua vita le ex agenti Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo. La prima, seppur tra mille polemiche e vicende ancora da chiarire, ha ammesso di essere una delle artefici della truffa Mark Caltagirone; la seconda continua a dichiararsi vittima del sistema. Alla luce di tutto questo la showgirl sarda ha scelto di raccontare in un libro cosa è successo nella sua vita prima di quel fatidico 21 marzo 2018, ossia la data in cui è entrata in contatto con il fantasma Caltagirone su Instagram. “L’amore, nel corso di un’esistenza, è la cosa più importante, è ciò su cui verremo giudicati – si legge nell’estratto dell’introduzione al libro pubblicato da Dagospia – Per questo ho deciso di raccontare la mia vita dal punto di vista dell’amore, di scavare nella memoria e mettere nero su bianco le ferite di un’infanzia negata, i traumi che porto addosso come cicatrici indelebili. Tutto è iniziato da lì, e ancora oggi devo fare i conti con quel passato doloroso.”

Gli estratti dell’autobiografia di Pamela Prati

“Ma, in questo libro, voglio raccontare anche le passioni della mia giovinezza, la carezza del pubblico che lenisce il dolore come una medicina, e i grandi amori, vissuti con tutta me stessa”, prosegue l’anticipazione fornita dal portale diretto da Roberto D’Agostino: “Di amore però ci si può anche ammalare, e la storia che racconterò non nasconderà il dramma, le pugnalate che i tradimenti della vita ci inferiscono, la malattia, la morte e la perdita degli affetti più cari. Voglio raccontare, in questo libro, la vita di una donna fragile e forte, che è caduta tante volte ma altrettante si è rialzata.” L’ultimo estratto così recita: “Spero che la mia storia di luce e di ombra, ripercorsa dalla nascita sino agli ultimi anni, infonda ad altre donne e altri uomini il coraggio di rinascere e amare, senza mai dimenticare che il primo grande amore della vita è quello che dobbiamo a noi stessi”.