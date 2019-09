Pamela Prati torna in tv: sarà ospite di Giletti a Non è l’Arena

Pamela Prati news: la showgirl tra gli ospiti della prima puntata di Non è l’Arena

Il caso Mark Caltagirone non è stato ancora archiviato. Dopo Barbara d’Urso, anche Massimo Giletti ha deciso di occuparsi della vicenda che ha cambiato la vita di Pamela Prati. Nella prima puntata della nuova edizione di Non è l’Arena, il fortunato programma di La 7, il giornalista e conduttore intervisterà proprio la soubrette sarda. Pamela, la cui ultima apparizione televisiva risale a Verissimo lo scorso maggio, racconterà gli ultimi sviluppi della faccenda che l’ha vista protagonista insieme alle sue ex amiche e socie Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela, ed Eliana Michelazzo.

Pamela Prati torna in tv domenica 22 settembre 2019

Saltata la trattativa con Silvia Toffanin, Pamela Prati ha scelto di andare a Non è l’Arena per raccontare la sua verità. Come rivelano Dagospia e Fanpage, la prima donna del Bagaglino sarà tra i protagonisti della prima puntata in onda su La 7 domenica 22 settembre, a partire dalle ore 21.00 circa. La Prati parlerà della sua estate nella bufera e degli ultimi aggiornamenti sul suo caso mediatico.

Non è l’Arena: Massimo Giletti chiama Selvaggia Lucarelli

In attesa di scoprire le dichiarazioni di Pamela Prati, c’è una novità nel cast di Non è l’Arena: presenza fissa della trasmissione di Massimo Giletti sarà la giornalista e opinionista tv Selvaggia Lucarelli. Confermata, poi, l’ex deputata Nunzia De Girolamo.