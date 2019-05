Pamela Prati ospite di Chi L’ha visto? per parlare di truffe online

Pamela Prati ospite di Chi L’ha visto? nella prossima puntata? La showgirl, protagonista di quello che è stato definito come il “Pratigate”, potrebbe essere ospite di Federica Sciarelli nell’appuntamento di domani, mercoledì 29 maggio. A riportarlo è il noto sito Dagospia, dove si apprende che la Prati interverrebbe nel programma di Raitre per affrontare l’argomento delle truffe online dopo aver vuotato il sacco con Silvia Toffanin a Verissimo. Pamela, dopo aver raccontato ovunque del matrimonio con Mark Caltagirone, ha finalmente ammesso che l’uomo non esiste. L’ex prima donna de Il Bagaglino era convinta dell’esistenza del suo futuro sposo perché parlava con lui tutti i giorni. A presentarle l’uomo, sempre e solo virtualmente, sarebbe stata la sua ex agente Pamela Petricciolo. I due hanno iniziato a chattare su Instagram la scorsa primavere e così, un messaggio dopo l’altro, è nata la loro relazione sentimentale. Pamela ha vissuto per tanto tempo nella menzogna perché voleva credere in quel sogno. Solo adesso ha capito che Caltagirone non esiste, anche se, sempre nel talk di Canale 5, confidava di essere ancora convinta che l’uomo esista in qualche parte del mondo.

Chi l’ha visto?: Federica Sciarelli ospita Pamela Prati in studio?

Dopo l’amara e disperata confessione nell’ultima puntata di Verissimo, Pamela Prati sarà ospite di Federica Sciarelli nello storico programma del terzo canale Chi l’Ha visto?, almeno secondo quanto riportato dal sito di Roberto D’Agostino. Dove si legge: “Domani sera (29 maggio ndr) la Sciarelli ospiterà Pamela Prati per parlare di truffe online”. E poi ancora: “Ma la vera truffa è al pubblico. Può il servizio pubblico ospitare un’ex showgirl che ha raccontato e continua a raccontare menzogne agli italiani? Quanti soldi del canone percepirà la Prati per raccontare ancora balle su Raitre? La Rai ha chiarito quanto era il compenso alla Prati per le ospitate dalla Venier (ma non dalla Balivo), forse andrà gratis visto che oggi sul Fatto Quotidiano la sua agente (e mente della truffa) Pamela Perricciolo parla di 40 mila euro a Verissimo?”.

Pamela Prati a Chi L’ha visto e Eliana Michelazzo a Live Non è la d’Urso

E mercoledì 29 maggio in qualche modo ci sarà uno scontro tra Pamela Prati e Eliana Michelazzo. Infatti mentre Pamela parlerà, probabilmente, ancora una volta dell’incredibile e surreale vicenda di Mark Caltagirone e del fatto di essere stata plagiata dalle sue agenti, Eliana Michelazzo (altra ex agente della Prati e a capo dell’Aicos Management Group) sarà invece ancora una volta protagonista su Canale 5 dello show condotto da Barbara d’Urso, Live Non è la d’Urso.