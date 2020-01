Le nuove dichiarazioni di Pamela Prati su Mark Caltagirone, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo

Un anno dopo lo scandalo che l’ha travolta, Pamela Prati è tornata a parlare di Mark Caltagirone in una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più. La prima donna del Bagaglino ha parlato delle sue sofferenze e non ha risparmiato frecciatine a chi ha usato la sua storia per fare qualche ascolto in più. La Prati preferisce non nominarla ma è evidente il riferimento a Barbara d’Urso, che più di tutti ha affrontato l’argomento nel suo salotto televisivo. Un interesse che non è piaciuto alla soubrette sarda che, al contrario, ha invece molto apprezzato il lavoro di altri giornalisti come Massimo Giletti.

Le parole di Pamela Prati su chi ha raccontato la storia di Mark Caltagirone

“Massimo Giletti non ha cercato sensazionalismi ma ha voluto capire. Lo stesso ha fatto Roberto D’Agostino con il suo sito Dagospia: ha saputo trovare la verità aiutandomi ad uscire da quel labirinto. E Federica Sciarelli, nel programma Chi l’ha visto? ha mostrato che il mio caso era solo la puntata dell’iceberg delle truffe amorose in Internet, che rovinano tante vite. Ma non tutti sono stati così seri: esiste anche una tv del dolore che non costruisce nulla di buono ma distrugge chi passa sotto le sue grinfie. Nell’ultimo hanno ho capito chi sono i miei veri amici e chi, invece, mi ha tradito”, ha dichiarato Pamela Prati alla rivista edita da Cairo Editore. Uno sfogo che ricalca quello di qualche giorno fa, quando la showgirl ha attaccato Barbara d’Urso sui social network, dopo l’intervista della conduttrice napoletana a Verissimo.

Pamela Prati e i conduttori amici che l’hanno aiutata dopo lo scandalo

“Di chi mi ha tradito non ho voglia di parlare. Ma posso dire che Maurizio Costanzo, Simona Ventura, Mara Venier e Pippo Franco si sono dimostrati profondamente solidali con me. Anche le mie amiche Valeria Marini e Matilde Brandi mi sono sempre state accanto”, ha aggiunto Pamela Prati, che dopo quanto accaduto ha preso le distanze dalle sue ex agenti e amiche Pamela Perricciolo, detta Donna Pamela, ed Eliana Michelazzo.

Pamela Prati non ha più alcun rapporto con Donna Pamela ed Eliana

“Non voglio parlare di loro. Io credo nella giustizia e ci saranno i luoghi adatti per fare chiarezza. La verità verrà a galla e sarà un momento molto importante non solo per me ma anche per tutte quelle persone che vengono plagiate e ingannate, proprio come è successo a me”, ha chiarito Pamela Prati che oggi spera di trovare presto un amore reale, in carne ed ossa.