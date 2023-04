Pamela Prati è stata una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. Non solo per la sua storia con Mark Caltagirone e i numerosi litigi con Patrizia Rossetti ma pure per i suoi look sempre eleganti e sofisticati. E un dettaglio che non è proprio sfuggito ai telespettatori più attenti…

Fin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, infatti, Pamela Prati ha sempre coperto il collo con foulard o vistose collane. Tra le più note quella argento con la scritta ‘diva’ e quella color oro rigida che ha sfoggiato in diverse puntate serali del GF Vip. Perché la 64enne copre solo ed esclusivamente questa parte del corpo?

Secondo qualcuno la scelta di Pamela Prati dipenderebbe dalla voglia di nascondere la sua vera età. Il collo, così come le mani, sono le uniche parti del corpo che non possono essere ritoccate con la chirurgia estetica per contrastare i segni del tempo che passa.

È risaputo che il collo mostra la vera età di una persona, lifting e botulino a parte, e per tale motivo, a detta di molti, Pamela Prati ha deciso di coprirlo in ogni momento vissuto sotto le telecamere del Grande Fratello Vip. La soubrette ha indossato una pashmina al collo anche mentre prendeva il sole in giardino, in bikini…

Perché Pamela Prati copre sempre il collo

Diversa però la versione fornita da Pamela Prati in un’intervista concessa a Novella 2000. L’ex gieffina ha svelato il vero motivo per cui copre sempre il suo collo:

“Se copro il collo perché nascondo qualcosa? Qualcuno sospetta di sì ed è un’insinuazione aberrante. Penso semplicemente che sia chic portare foulard, collari e collane, perché valorizzano il collo, una parte del mio corpo di cui vado fiera. Non devo celare nulla, al contrario di tanta gente che farebbe meglio a nascondere la propria cattiveria. Non ho più 20 anni ma non sono una mummia. Fatevene una ragione”

Dunque, a detta di Pamela Prati non sarebbe altro che una scelta di stile, che renderebbe i suoi look sempre originali e fuori dagli schemi. Per il resto l’ex primadonna del Bagaglino non ha nulla da invidiare a tante ragazze più giovani: nonostante abbia superato la soglia dei 60 resta decisamente splendida.

Pamela Prati molto sfortunata in amore

Sebbene molto affascinante, Pamela Prati è stata piuttosto sfortunata in amore. Non si è mai sposata e non ha avuto figli. Ha però collezionato diverse relazioni importanti, come quelle con Max Bertolani e Luigi Oliva. Di recente c’è stato un flirt, nato proprio al GF Vip, con il conduttore e mental coach Marco Bellavia, ma la liaison non è decollata.

Oggi Pamela Prati è single: ha ammesso di avere molti corteggiatori ma che nessuno di loro è ancora riuscito a farle battere il cuore come si deve. La soubrette spera di trovare presto l’uomo giusto, quello con il quale passare il resto della sua vita.