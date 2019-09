Pamela Prati dice no alla cifra monster offerta da Mediaset: la somma

Pamela Prati ha rinunciato a una cifra monster e non parteciperà a Verissimo e al Grande Fratello Vip. Ecco quanto sarebbe stata pagata. La d’Urso tagliata fuori dall’operazione

Pamela Prati avrebbe rifiutato una cifra monster offertale da Mediaset. Questo è ciò che riporta Fanpage.it, che snocciola i dettagli dell’operazione sfumata. Motivo? La showgirl sarda, al centro dello scandalo del matrimonio fantasma, avrebbe optato per onorare gli accordi già presi con Non è l’Arena, programma di La7 condotto da Massimo Giletti da cui è stata ospite domenica 22 settembre. In particolare il Biscione avrebbe proposto alla Prati una cifra vicinissima al mezzo milione di euro, a patto che concedesse l’esclusiva televisiva dell’immagine. Il pacchetto avrebbe previsto la sua partecipazione a Verissimo e al Grande Fratello Vip (in veste di concorrente), reality a cui prese parte già nel 2016.

Prati-Gate, le scelte di Pamela sulle ospitate in tv: il retroscena

“L’offerta avrebbe previsto l’esclusiva televisiva dell’immagine di Pamela, la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e una o più interviste a Verissimo con Silvia Toffanin”, scrive Fanpage.it. Inoltre, la testata fa sapere che l’operazione non avrebbe previsto accordi con “i programmi condotti da Barbara d’Urso”. I motivi sarebbero da ricercare negli ormai usurati rapporti tra la showgirl e la conduttrice. A pesare sul no a Mediaset da parte della Prati, ci sarebbe stata anche la volontà della sarda di essere ospitata in una trasmissione con taglio ‘più giornalistico’. Da qui la scelta di andare a Non è l’Arena che avrebbe dato un gettone economico molto meno consistente rispetto a quello promesso dal Biscione.

La Prati: il retroscena sulla scelta di andare a Non è l’Arena

“La Prati aveva già firmato (con Non è l’Arena, ndr) per una cifra lontanissima da quella proposta da Mediaset, meno della metà”, scrive sempre Fanpage.it che infine aggiunge che la scelta di andare a La7 “sarebbe stata maturata a fronte dell’approccio giornalistico che Non è l’Arena avrebbe garantito al caso. Condizione che avrebbe permesso alla showgirl di raccontare la sua versione dei fatti a proposito di questa intricatissima storia e di sentirsi al riparo dalla gogna pubblica cui rischiava di essere sottoposta.”