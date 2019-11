Pamela Prati scandalo, Georgette Polizzi a Seconda Vita: “Devo elaborare”

Pamela Prati scandalo del matrimonio e del fidanzato finto: Georgette Polizzi si sfoga a Seconda Vita

Lo scandalo delle nozze e del fidanzato fantasma di Pamela Prati ha interessato il gossip nostrano per diversi mesi. In tanti se ne erano occupati, tra cui Barbara d’Urso e Silvia Toffanin. Proprio alle telecamere di Verissimo la showgirl aveva rivelato tutta la verità, parole che hanno fatto davvero male a chi in lei ci credeva davvero ed aveva sempre messo la faccia per difenderla in tv e non solo. Una di questi era Georgette Polizzi. La stilista è stata ospite di una profonda intervista a Seconda Vita di Gabriele Parpiglia, tra i diversi temi trattati, l’ex di Temptation Island si è sfogata sul caso Prati, spiegando le sue emozioni e sensazioni dopo così tanti mesi. Sono bastate, in realtà, poche ma precise parole. Nulla di grave comunque è stato detto sulla prima donna del Bagaglino, anzi la Polizzi ha spiegato di esserci rimasta molto male e di avercela con se stessa.

Georgette Polizzi parla di Pamela Prati: cosa ha detto sul matrimonio mai celebrato

“Questa cosa devo ancora elaborarla“, spiegato senza mezzi termini Georgette alle telecamere e al pubblico di Real Time. Il caso “Pamela Prati” che ha incuriosito nei mesi prima dell’estate è tornato prepotentemente alla cronaca, soprattutto dopo l’intervista di Giletti alla stessa Pamela. La Polizzi, molto amica della Prati prima che si scoprisse la verità, non ha reagito bene ed è rimasta molto male di tutte quelle bugie che sono state raccontate. “Non ce l’ho solo con lei, ma anche con me stessa. Ancora una volta ho creduto negli altri, ho dato il mio lavoro e la mia vita ancora una volta“, ha finito di spiegare. La stilista infatti era molto amica di Eliana Michelazzo, anche lei al centro dello scandalo.

Georgette racconta la malattia: la paura provata per Davide

Una vita davvero dura quella di Georgette. Chi non la conosce davvero potrebbe pensare che ha tutto ma nella sua infanzia ed adolescenza ne ha vissuto di ogni, a partire dalla morte tragica di sua mamma per mano dell’allora compagno. Non dimentichiamoci della malattia, insorta all’improvviso. Il suo primo pensiero era il marito Davide: “Lui mi lavava, mi pettinava, mi vestiva e mi sentivo uno schifo. Il pensiero che lui potesse vivere una vita così, mi uccide ancora adesso”.