Georgette Polizzi rivela storia con calciatore: “Messo incinta migliore amica”

Georgette Polizzi a Seconda Vita: la stilista ha parlato della sua vita, dell’infanzia e della malattia

Georgette Polizzi è stata ospite di Gabriele Parpiglia a Seconda Vita, programma di Real Time che ripercorre le vita di personaggi tv e non solo che hanno avuto una seconda possibilità dalla vita, nonostante le difficoltà e gravi malattie. Dopo aver ospitato Elena Santarelli, il giornalista ha intervistato Georgette conosciuta ai più per aver partecipato a Temptation Island insieme al marito Davide Tresse. Dopo un bruttissimo periodo sancito dall’arrivo della malattia, la sclerosi multipla, ora la stilista sta vivendo il suo sogno accanto al compagno, divenuto marito da pochissimo tempo. Una vita davvero difficile quella di Georgette: dalla morte tragica della madre, alla verità sul padre. Senza dimenticarsi, per l’appunto, dell’avvento della malattia. “Il mio corpo mi stava abbandonando, non sentivo alcune parti del mio corpo“, un racconto incredibile che fa venire i brividi ma lei si è dimostrata talmente forte da combattere ogni giorno contro le conseguenze della sclerosi.

Georgette rivela di aver avuto una storia con un calciatore: “Ha messo incinta la mia migliore amica“

Prima della puntata di Seconda Vita di mercoledì 13 novembre, Real Time ha regalato al suo pubblico una piccola anticipazione dell’intervista a Georgette Polizzi. Un dettaglio però era rimasto inedito, la Polizzi ha raccontato alcune disavventure avvenute nel mondo lavorativo e in una di questa c’entra un calciatore famoso. “Stavo con uno che giocava a calcio, ora allena. Io bella ragazza, facevo la ballerina, insomma un cliché. Lui mi ha detto che metteva il 50% per l’apertura del mio negozio, poi ha messo incinta la mia migliore amica. Lei ha preso tutta la mia vita, la nostra casa, il mio negozio“, ha riferito Georgette. Il nome però non è stato rivelato per volere della stessa Georgette, anzi è stato prontamente bippato dalla redazione. Insomma non sappiamo chi sia questo campione del nostro calcio, ma un fatto è sicuro: la stilista è stata colpita nel profondo ma ora vive serena accanto al suo Davide.

Seconda Vita: Georgette parla di Davide Tresse e si emoziona

Immancabile la parte in cui Georgette parla del marito Davide. “Lui è entrato a far parte della mia vita come un fulmine a ciel sereno. Quando mi sono ammalata, stavo male per Davide. Lui mi lavava, mi pettinava, mi vestiva e mi sentivo uno schifo. Il pensiero che lui potesse vivere una vita così, mi uccide ancora adesso“, ha spiegato ancora a Parpiglia nel corso della puntata a lei dedicata di Seconda Vita. Nota dolente è sicuramente la maternità, un bel momento che non potrà mai vivere a causa di un problema del passato.