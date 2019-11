Georgette Polizzi, confessione su maternità e figli: “Colpo di grazia!”

La vera storia di Georgette Polizzi: il racconto a Seconda vita

Georgette Polizzi ha confessato di non poter avere figli a Gabriele Parpiglia durante la trasmissione Seconda vita, in onda ogni mercoledì alle 21.10 su Real Time. La ragazza ha combattuto molto per essere felice, ha dovuto accettare la sua malattia (sclerosi multipla) e un passato travagliato. Lei, però, ha sempre avuto la forza di reagire e oggi può dire di aver trovato il suo equilibrio prima di tutto grazie a sé stessa, ma anche grazie a Davide Tresse, suo marito, che le ha permesso di capire che l’amore esiste ancora, nonostante la sua esperienza a Temptation Island non sia stata delle migliori.

Georgette Polizzi può diventare madre? La confessione sui figli a Gabriele Parpiglia

Dopo la confessione sui figli a Pomeriggio 5, Georgette Polizzi è ritornata sulla questione “maternità” a Seconda vita, programma in cui i vari intervistati raccontano la loro rinascita, di quella forza che hanno trovato per lasciare alle spalle periodi bui: “Il colpo di grazia finale poco tempo fa: non potrò mai avere figli!”.

Il passato di Georgette Polizzi: colpita dai razzisti quando era una bambina

Nella trasmissione condotta da Gabriele Parpiglia, Georgette ha ripercorso i momenti più difficili della sua vita: già durante l’infanzia ha dovuto capire velocemente quanto crudele sia il razzismo… Ecco cosa ha rivelato: “Da piccola ho subito razzismo. A scuola mi tiravano i sassi in testa per via del mio colore della pelle. Ero sola. Mio padre non c’era perché ci aveva abbandonato e mia madre soffriva di depressione”.

Il rapporto con la madre e la sclerosi multipla: i periodi bui di Georgette Polizzi

Non ha potuto vivere come avrebbe veramente voluto il suo rapporto con la mamma: “Poi a sedici anni il suo ex compagno l’ha uccisa e oggi è un assassino a piede libero. Io mi sono rialzata fino al 23 aprile, giorno in cui mi hanno ricoverato. Diagnosi fulminea: ho la sclerosi multipla”.