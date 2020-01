Pamela Prati, giallo locandina: c’è il logo di ‘Live’, cosa è accaduto

Pamela Prati, l’ospitata e il giallo sulla locandina: “Nessuno ai piani alti di Mediaset ha autorizzato l’utilizzo del logo di ‘Live'”

Giallo su una serata che vedrà protagonista Pamela Prati: la showgirl, finita al centro della cronaca del Bel Paese nei mesi scorsi per l’intricatissimo caso del matrimonio fantasma con Mark Caltagirone, torna a essere chiacchierata. Stavolta per una locandina alquanto strana relativa a una serata in discoteca in cui la sarda dovrebbe presenziare il 16 gennaio 2020. Ma che cosa è accaduto di preciso? Sulla locandina campeggia il logo di ‘Live’, lo show di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. E qual è il problema? A quanto pare Mediaset non ha autorizzato l’uso del marchio della trasmissione. A svelare il retroscena è stato LiberoQuotidiano.it che…

Il caso della locandina con il logo di ‘Live’

“Una nostra fonte segreta ci conferma che nessuno ai piani alti di Mediaset abbia autorizzato l’utilizzo del logo del Live per pubblicizzare quella serata”, si legge su LiberoQuotidiano.it che aggiunge: “Il mistero, adesso, s’infittisce soprattutto perché non sappiamo se l’ex primadonna del Bagaglino sia a conoscenza dell’utilizzo improprio del logo del Live per pubblicizzare una serata che la vede come ospite”. Naturalmente la questione stride visto il modo in cui la Prati e la d’Urso si sono lasciate: ricordiamo infatti che Pamela, dopo lo scoppio del caso e dopo essere stata diverse volte ospite della conduttrice napoletana, non ha più voluto far ritorno nei suoi show, preferendo andare da Massimo Giletti a Non è l’Arena.

Pamela e le frizioni con i programmi di Barbara d’Urso

Da parte della Prati, nei mesi scorsi, non sono nemmeno mancate chiare frecciatine alla d’Urso. Nella fattispecie la showgirl ha dichiarato che i programmi di Barbara abbiano sfruttato il suo caso per fare ascolti, non lasciandole spiegare nel dettaglio la sua versione. E ora, dopo tutto il can can che c’è stato, appare una locandina alquanto bizzarra con il logo di ‘Live’. Resta da capire se Pamela sia al corrente di questa mossa di marketing per sponsorizzare l’evento di cui sarà protagonista oppure se sia tutta opera del locale in questione.