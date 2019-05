Pamela Prati lascia lo studio, d’Urso incavolata: poi scoppia la lite

Pamela Prati da Barbara d’Urso abbandona lo studio e poi rientra

Non è andata nel migliore dei modi l’attesa intervista di Barbara d’Urso a Pamela Prati a Live-Non è la d’Urso. Dopo il talk sul matrimonio della soubrette, che ha visto protagonista Eliana Michelazzo contro alcuni analisti tra cui Giovanni Ciacci, la conduttrice napoletana ha chiamato in studio la Prati. Quest’ultima non ha fatto in tempo a sedersi sulla poltrona che ha prontamente stoppato la padrona di casa. Barbarella stava per lanciare un servizio che riassumeva tutta la vicenda quando la primadonna del Bagaglino è andata via. Una reazione inaspettata, che ha fatto incavolare parecchio la d’Urso. “Vado avanti da sola, anche perché Pamela dovrebbe sapere che Mark Caltagirone mi scrive messaggi da un anno!”, ha dichiarato Carmelita al suo pubblico.

Pamela Prati torna in studio ma si rifiuta di rispondere alle domande

Durante la messa in onda del servizio – che mostrava la prima intervista in cui Pamela Prati annunciava il suo matrimonio con Marco Caltagirone – la showgirl è rientrata in studio. Ma si è rifiutata di rispondere a tutte le domande di Barbara d’Urso, tanto che tra le due è scoppiata un’accesa discussione. “Non voglio ripetere le stesse cose”, ha tuonato la Prati. La d’Urso, dal canto suo, ha confidato che da tempo Caltagirone le invia dei messaggi bizzarri. “Messaggi di lavoro, un po’ bizzarri, su investimenti che poi siamo andati a vedere erano inesistenti”, ha detto la d’Urso, che ha poi chiesto alla Prati del famigerato premio vinto da Mark in Albania.

Pamela Prati interrompe l’intervista a Live-Non è la d’Urso

“Premio in Albania? Non devo sapere tutte le cose del mio compagno, non stiamo insieme da 20 o 10 anni. Chiedi a lui queste cose, hai il suo numero”, ha sottolineato Pamela Prati. “Sono venuta qui perché tu hai insistito per educazione, se ci credete bene e se non ci credete è un problema vostro. Io non ho ammazzato nessuno”, ha aggiunto la 60enne. Oltre a non rispondere ad alcuna domanda su Mark Caltagirone, la Prati non ha voluto replicare neppure alle minacce che ha ricevuto negli scorsi giorni. “Non voglio parlare dell’acido, sono cose delicate di cui si parla nelle sedi opportune e non in televisione”, ha ribadito Pamela, che ha poi lasciato definitivamente lo studio senza salutare la d’Urso.

Barbara d’Urso basita: al posto della Prati rientra Eliana Michelazzo

Dopo che Pamela Prati ha lasciato definitivamente Live-Non è la d’Urso, in studio è rientrata Eliana Michelazzo, che si è detta dispiaciuta per il comportamento dell’amica.