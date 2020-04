Cosa fa oggi Pamela Prati: a maggio esce il suo libro autobiografico Come una carezza

Dopo qualche mese lontano dai riflettori per smaltire il caso Mark Caltagirone, Pamela Prati è tornata. La soubrette ha annunciato a Novella 2000 l’uscita della sua autobiografia dal titolo Come una carezza. Il volume sarà disponibile in libreria, nei negozi della grande distribuzione e sui siti online dal prossimo 7 maggio. Ma su alcune piattaforme, come ad esempio Amazon, è già possibile preordinarlo. Nell’ultima intervista la showgirl sarda ha raccontato i dettagli di questo progetto inedito, ha menzionato i pochi amici che ha (tra cui Valeria Marini e Pier Francesco Pingitore) e di come sta affrontando questo periodo da quarantena insieme ad alcuni famigliari.

Pamela Prati scrittrice: un libro dopo l’affaire Mark Caltagirone

“Erano anni che lavoravo a questo libro, ma non ero contenta di come stava venendo e l’avevo accantonato. Mi dicevano di scrivere un libro sui miei segreti di bellezza, su come facevo a mantenermi in forma…ma non lo sentivo mio. Poi, dopo quello che mi è accaduto, mi sono decisa a riprendere in mano quei fogli. Volevo che si sapesse chi è Pamela, la sua solitudine, la disperazione di non avere una famiglia…”, ha spiegato Pamela Prati alla rivista diretta da Roberto Alessi. “Potete leggere tutto di me: ci sono le mie vittorie, le mie sconfitte, le mie lacerazioni, la mia rinascita di donna forte che ha trovato l’antidoto al dolore nel suo sangue sardo. Perché la Sardegna è una terra di donne e uomini forti”, ha aggiunto a proposito della sua autobiografia.

Pamela Prati racconta la sua quarantena in famiglia

“Questo libro l’ho scritto per me e per tutte le persone che cadono e non riescono a rialzarsi”, ha puntualizzato Pamela Prati. Che sta vivendo questo periodo complicato a Ciampino, nella casa della sorella e del cognato. “Cucino tanto e uso solo prodotti della nostra bella Italia”, ha confidato la 61enne.