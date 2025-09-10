Pamela Prati: la lite segreta in cui Signorini le ha mostrato “la sua grandezza”

Pamela Prati si svela per celebrare i 30 della rivista Chi, come ogni settimana fanno anche altri volti noti del mondo dello spettacolo. Questi si impegnano a parlare del rapporto instaurato negli anni con la rivista diretta da Alfonso Signorini. E proprio sul conduttore, oggi la showgirl ha raccontato un fatto inedito, che riguarda una lite segreta avuta in passato. La Prati ci tiene a precisare che Signorini ha ammesso il suo errore, chiedendole scusa. Ma cos’è successo nel dettaglio?

Dopo il racconto di Ilary Blasi, che nei mesi scorsi ha rivelato di aver denunciato Alfonso, ecco che anche Pamela ha svelato un retroscena simile. Lei stessa ha sottolineato che si tratta di “una cosa inedita”. Infatti, finora né lei né il conduttore Mediaset avevano mai detto nulla al riguardo. Ma negli anni ci sono state “delle arrabbiature”. In particolare, a deludere la Prati è stato un servizio che, anni fa, ha toccato la sua famiglia e che l’ha fatta restare “malissimo”.

Nel dettaglio, la rivista si è impegnata a recarsi nel paese di origine della showgirl per parlare con “gente che neanche mi conosce e giudica me, che comunque sono un personaggio pubblico, ma poi parlano anche – e a sproposito – di mio padre”. Questo il dettaglio che ha, giustamente, infastidito e mandato su tutte le furie la nota showgirl italiana. “La famiglia non si tocca”, ha precisato in questo racconto Pamela. Pertanto, si è arrabbiata molto e ne ha parlato con il diretto interessato, Signorini.

Ebbene quest’ultimo ha avuto l’intelligenza di fare un passo indietro e di non mostrarsi presuntuoso nella sua posizione. Infatti, Alfonso ha anche chiesto scusa alla Prati per quanto accaduto. Il gesto è stato, chiaramente, apprezzato dalla showgirl. Ed è stato in questa occasione che Pamela ha potuto ammirare “la sua grandezza”. Perché si può sbagliare, ma è importante riconoscere l’errore. Detto ciò, la Prati ci ha tenuto a precisare che, oltre questo spiacevole episodio, con la rivista Chi ride.

“Quante volte faccio arrabbiare i paparazzi, quante volte giochiamo a rincorrerci. Io scappo, loro mi trovano, mi nascondo e poi rido”, ha spiegato divertita la showgirl. Tutto è bene ciò che finisce bene a quanto pare. Ma è difficile dimenticare il momento in cui la Prati e Signorini hanno litigato animatamente di fronte a tutta Italia, pubblicamente. Ciò è accaduto nel 2016, quando Pamela si è fatta squalificare dalla prima edizione del Grande Fratello Vip.

Impossibile non pensare al momento in cui con nonchalance ha chiesto alla produzione di portarle le valigie e di chiamarle un taxi. Un atteggiamento, questo, che ha divertito il pubblico di Canale 5, ma che ha infastidito particolarmente Signorini, che dallo studio – all’epoca svolgeva il ruolo di opinionista – non gliele ha mandate a dire, anzi. “Non è bello dire queste cose. Ma chi sei? Le valigie te le porti da sola!”, aveva tuonato Alfonso. La replica della Prati era stata tutt’altro che pacifica, anzi ha riservato solo attacchi a Signorini, giudicandolo in modo negativo nelle vesti di “opinionista che dice solo tante cavolate”. A quanto pare, dopo questo folle momento, tra i due è tornata la pace.