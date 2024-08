Pamela Prati irata: le dichiarazioni surreali sul fidanzato 20enne

Pamela Prati e quel fidanzato 20enne che ha 45 anni meno di lei e che fa mormorare il gossip del Bel Paese. Anzi non fidanzato, visto che la showgirl sarda pare che abbia cambiato idea sul modello Simone Ferrante. A star dietro ai racconti dell’attrice 65enne se ne esce pazzi. Nell’ultima intervista rilasciata al magazine Oggi, l’ex star del Bagaglino si è addirittura arrabbiata ed ha negato il fidanzamento. Ha ammesso che frequenta assiduamente il giovane, ma ha escluso che con lui abbia una love story. Ma come? Non è stata per caso lei stessa a dichiarare pochi mesi fa a La vita in diretta di essersi innamorata del ragazzo e che l’età non conta nulla? Sì, l’ha detto. Adesso invece si infervora, bah!

Ferrante ha 20 anni. Quando ha conosciuto la Prati ne aveva 19. Di origine casertana, pare che abbia incontrato Pamela in un evento mondano. Da allora non ha mai smesso di frequentarla. Guai però a parlare di amore. La showgirl, al settimanale Oggi, ha dichiarato in modo perentorio e surreale quanto segue: “Non è il mio fidanzato. Simone è un conoscente con cui spesso esco e sempre in compagnia di altri amici”.

La Prati ha poi aggiunto un dettaglio sorprendete: “Lui ha una sua vita sentimentale, non è corretto metterlo nel tritacarne del gossip. Tra noi non c’è alcun legame sentimentale se non di stima e di amicizia. I giornali hanno travisato la vera natura del nostro rapporto, montando una love story che non esiste”. Esatto, Pamela ha raccontato che Simone avrebbe una vita sentimentale in cui lei non sarebbe contemplata, essendo soltanto una cara amica.

Eppure soltanto qualche mese fa, ai microfoni del talk show di Rai Uno La Vita in Diretta, a proposito del legame con Ferrante si pronunciava in questi termini:

“Sono molto innamorata. Sì ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne. Com’è lui? Un ragazzo molto intelligente. Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età. Ci intendiamo perfettamente, l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta. Cosa facciamo insieme? Tante conversazioni molto interessanti. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme”.

Ora, a meno che la gente sia impazzita e non capisca più nulla, queste parole sono quelle di una persona che si ritiene fidanzata. Il magazine Oggi ha inoltre pubblicato degli scatti in cui si vede la showgirl con il ventenne all’isola di Palmarola, al largo di Ponza.

I due sono stati immortalati su una lussuosa imbarcazione in compagnia di un gruppo di amici, imprenditori capitolini che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Dalle foto si notano sguardi complici e atteggiamenti affettuosi. La Prati però è lapidaria e nega il fidanzamento che lei stessa ha sbandierato in tempi non sospetti. Ovviamente sulla vicenda le battute si sprecano. Quella che va per la maggiore è che per lo meno Ferrante, amico o fidanzato che sia, esiste e non è un fantasma come Mark Caltagirone.