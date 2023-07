Pamela Prati, caos fidanzato: “Mai nascosto i gusti per gli uomini”

Pamela Prati torna protagonista della cronaca rosa e, anche questa volta, non mancano le polemiche. In queste ore, vari utenti sui social network stanno segnalando che la storia tra la showgirl e il giovanissimo fidanzato potrebbe essere fake. Facendo il punto della situazione, Pamela è stata beccata in compagnia di Simone Ferrante, il quale sembra aver conquistato il suo cuore.

Da quel momento in poi il gossip ha iniziato a parlare di questa nuova coppia. Lui ha 19 anni ed è un modello. I baci tra Pamela Prati e il fidanzato Simone sono stati pubblicati, con una serie di scatti, tra le pagine di Diva e Donna. Con la storia legata al famoso Mark Caltagirone ormai archiviata da tempo, la showgirl torna in questo modo a far discutere.

Le segnalazioni riportano che il 19enne starebbe semplicemente giocando per ottenere visibilità, sfruttando così la notorietà di Pamela. Quest’ultima avrebbe così dato vita a una storia fake. Sono tanti gli utenti che hanno scritto in queste ore all’influencer Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha riportato in queste ore i messaggi ricevuti.

“Ciao Deia come vedi sono una modella, ti posso assicurare che questa storia è fake al 100% visto che lui non ha mai nascosto i suoi gusti verso lo stesso sesso, anzi fino a poco tempo fa era anche fidanzato e credo ci stia ancora insieme. Mi meraviglio che con la cosa risaputa si metta a fare queste pagliacciate”

L’esperta di gossip ha commentato la segnalazione ricevuta affermando di aver ricevuto tantissimi messaggi come questi. “Pare che il nuovo fidanzato della Prati stia giocando”, scrive Deianira su Instagram. Cosa sta succedendo dunque nella vita sentimentale della showgirl? C’è chi è convinto che queste segnalazioni rappresentino la realtà dei fatti.

Ma solo il tempo potrà dire se effettivamente queste sono indiscrezioni infondate per via della differenza d’età (45 anni) che c’è tra i due o se ci sono dei veri sentimenti in ballo. Intanto, anche Amedeo Venza si è espresso sul caso, facendo presente di aver saputo anche lui da fonti vicine al fidanzato di Pamela Prati che qualcosa non torna.

“Il ragazzo ha altri gusti e la storia sarebbe stata montato ad hoc solo per fare hype”, ha scritto l’esperto di gossip. Dove sta la verità? Pamela si ritroverà di nuovo nella bufera? Per scoprirlo, come già detto, bisognerà attendere. Intanto, da parte dei due diretti interessati non c’è stata ancora alcuna dichiarazione.