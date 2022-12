Negli ultimi giorni è circolata la notizia che le ospitate che doveva fare Pamela Prati dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip erano state bloccate. A dare questa news la pagina Instagram The Pipol che ha sostenuto che questa decisione sarebbe stata presa a causa delle condizioni poste dalla showgirl, che avrebbe voluto inserire clausole contrattuali per non ricevere domande sul Caso Mark Caltagirone.

Oggi una fonte vicino all’ex prima donna del Bagaglino ha dato a Fanpage un’altra versione dei fatti. Tirando in ballo Verissimo, ha sostenuto che è la Prati a non volerci andare dopo le parole dette da Silvia Toffanin durante l’intervista a Orietta Berti: “Si è arrabbiata e ha rifiutato l’invito”. Questo è quanto la fonte ha riferito spiegando perché la showgirl sarda non ha messo piede nel salotto di Canale Cinque.

Le parole di Silvia Toffanin su Pamela Prati

Durante l’intervista del 20 novembre ad Orietta Berti, la conduttrice di Verissimo ha fatto delle domane alla cantante sul GF Vip (la Berti è l’opinionista ufficiale del reality show, in tandem con Sonia Bruganelli). Hanno parlato anche della Prati con la quale la Berti si è scontrata più volte. L’artista nel rispondere è stata diplomatica dicendo di non avercela con la vippona, e che per quanto riguardava la sua storia personale le era vicina con il cuore ma che non poteva crederle con la mente.

A questo punto ha preso la parola la padrona di casa che ha dato man forte alla Berti dicendo:

“Ma nemmeno io ci credo. Ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”.

Queste parole non sono piaciute alla Prati e per questo avrebbe rifiutato di andare ospite a Verissimo. Quella però non è stata l’unica volta che la Toffanin ha dato contro alla Prati. Il 26 novembre, infatti, durante l’intervista a Marco Bellavia ha lanciato una seconda frecciatina, azni frecciatona alla showgirl. I ‘Belprati’, come li chiamano i fan, sembrano una realtà ora che sono entrambi fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

In molti, però, nutrono scetticismo su tale feeling. Tra questi c’è Silvia Toffanin. A Bellavia ha chiesto se il loro fosse un amore ‘verissimo’, con un’espressione divertita e lui ha prontamente risposto “sì sì”. Silvia si è lasciata convincere? Non proprio. E infatti la conduttrice ha rifilato un’altra bordata alla Prati: “Mi piace perché tu hai la dote dell’autoironia, dovresti insegnarla anche a lei”.