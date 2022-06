Pamela Prati come Katia Ricciarelli, contese tra due conduttori: chi sono

Si è parlato a lungo del futuro professionale di Pamela Parti, soprattutto nell’ultimo periodo. Pare infatti che la showgirl sarda sia in procinto di diventare una delle protagoniste indiscusse della prossima stagione televisiva. L’ex star del Bagaglino avrebbe attirato da un po’ di tempo l’attenzione di Alfonso Signorini, che vorrebbe darle un’altra chance al Grande Fratello Vip. In molti ricorderanno che l’esperienza, compiuta dalla Prati nel corso della prima edizione italiana, non sia terminata nel migliore dei modi.

Ma, oltre al corteggiamento della rete del Biscione, pare che per la star si sia aperta un’altra porta (oltre, probabilmente, a quella rossa del loft di Cinecittà). Stando alle indiscrezioni riportate da Dagospia, infatti, anche Carlo Conti sarebbe interessato alla showgirl, tanto da volerla nella prossima edizione di Tale e Quale Show. A rendere più plausibile il secondo scenario sarebbero inoltre le beghe legali tra la star sarda e Mediaset, in particolar modo con Barbara d’Urso.

Pamela Prati contesa tra Conti e Signorini come Katia Ricciarelli

Pamela Prati, tuttavia, non è la sola contesa tra i due programmi. Anche il nome di Katia Ricciarelli, reduce dall’ultima edizione del GF Vip, era stato inizialmente associato al talent canoro di Rai Uno. Al contempo, l’ex Vippona pare aver interessato anche la produzione del reality di Canale 5, che la vorrebbe come opinionista per la settima edizione. Dal canto suo, l’artista avrebbe espresso maggior interesse per la trasmissione di Rai Uno.

Stando a quanto riportato da The Pipol, però, la soprano sarebbe stata fatta fuori dal cast di Tale e Quale Show 2022, a differenza di altre sue colleghe che sarebbero tutt’ora in corsa, ovvero le sorelle Selassié. Alle tre principesse si aggiungerebbero altri due ex gieffini, ormai dati per certi, vale a dire Alex Belli e Davide Silvestri.

Certamente, con mesi di distanza dall’inizio dei giochi è ancora impossibile avere un quadro definitivo della situazione. C’è comunque da puntualizzare il fatto che spesso i Vipponi usciti dal loft di Cinecittà si siano poi reinventati, in veste canora, nello studio di Carlo Conti. È capitato, ad esempio, nel corso della precedente edizione con Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.