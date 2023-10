Pamela Prati a Domenica In: il nuovo fidanzato 19enne “cancellato”

Pamela Prati è tornata negli studi di Domenica In, ossia nello stesso posto in cui aveva annunciato in pompa magna il matrimonio con il “fantasma” Mark Caltagirone. Mara Venier, con tatto (forse un po’ troppo), non ha voluto affrontare l’argomento limitandosi ad un accenno indiretto dopo che l’ospite ha raccontato di essere rinata grazie anche all’impegno a Tale e Quale Show.

“Per me questo è un momento bellissimo, sono felice, è una rinascita per me. Grazie a Carlo Conti che mi ha preso, avevo già fatto due provini non andati bene. Ho sofferto molto per non essere stata compresa”, ha raccontato, in riferimento allo scandalo Mark Caltagirone. “Ero molto preoccupata per te, ora te lo posso dire. Eri disperata, magra”, il pensiero della Venier. “Sì è vero”, ha confermato Pamela.

Sul finale dell’intervista ‘Zia Mara’ ha provato a entrare nell’argomento gossip, salvo poi fare dietrofront nel momento in cui si è accorta che la Prati ha voluto “cancellare” il suo nuovo fidanzato, il 19enne Simone Ferrante. La showgirl e il giovane, che hanno 45 anni di differenza, sono stati paparazzati diverse volte. Pamela ha detto recentemente che l’amore “non ha età de che è solo una questione di testa e di educazione, e di volersi bene”.

Il sospetto è che sulla relazione qualcosa non torni. Anche perché a Domenica In, quando l’argomento è stato toccato, la Prati avrebbe potuto rivendicare il fatto che sta con un ragazzo. E invece ha sviato totalmente la questione con una risposta da baci Perugina.

“Sei innamorata adesso?”, la domanda della Venier. Ecco l’occasione giusta per la Prati di gridare al mondo la sua nuova frequentazione. E invece niente. “Io sono innamorata sempre, sono innamorata della mia famiglia”, ha chiosato Pamela. Ma come? E Simone? Nemmeno una menzione? No. ‘Zia Mara’ ha capito subito l’aria che tirava e non ha voluto portare avanti il discorso: “Ah ecco, quello va bene Non voglio parlare di gossip, troppo bella la chiacchierata di oggi”. Sì, appunto, meglio sviare e non creare ulteriori imbarazzi. Operazione dietrofront completata.