Pamela Petrarolo svela la verità sul ritrovamento del fratello, poi l’appello

È stato ritrovato il fratello scomparso di Pamela Petrarolo. L’uomo è ancora vivo e la verità esce fuori dopo due anni e mezzo di silenzio. Una telefonata nel cuore della notte ha fatto sapere alla famiglia di Manuel Petrarolo che è vivo. Una lieta notizia, che ha portato con sé una scoperta sconvolgente, di cui ha parlato la stessa ex concorrente del Grande Fratello nel salotto di Caterina Balivo, a La volta buona.

Mentre si parla delle minacce ricevute dai fan di Zeudi Di Palma, la Petrarolo si ritrova ad affrontare questioni ben più importanti. Lei stessa ha ricostruito ciò che sta accadendo nella sua famiglia dopo il ritrovamento del fratello Manuel. Nel programma di Rai 1, l’ex Non è la Rai ha raccontato che ieri notte una telefonata ha svegliato lei e la sua famiglia con grande sorpresa. Inizialmente, sua madre pensava che si trattasse di una truffa e ha così chiesto di poter parlare direttamente con il figlio.

Tramite il vivavoce, tutta la famiglia Petrarolo ha potuto ascoltare la voce di Manuel: “Ciao mamma”. Tutti loro, dopo due anni e mezzo di dubbi e misteri, è arrivato il tanto sognato sospiro di sollievo. “Siamo felici che sia vivo, ma tutto il resto ci ha lasciati senza parole”, ha dichiarato a Caterina Balivo. Infatti, la lieta notizia ha portato con sé un’altra sconvolgente verità. Il fratello di Pamela è stato arrestato con l’accusa di furto d’auto. Attualmente, l’uomo si trova agli arresti domiciliari.

Ma qual è dunque la verità? Il fratello della Petrarolo è stato fermato martedì sera, durante un controllo a Roma, nel quartiere Quarticciolo, mentre si trovava a bordo di un’auto a noleggio. In questo momento, i poliziotti hanno scoperto che Manuel ha un ordine di arresti domiciliari, con tanto di braccialetto elettronico, emesso nella settimana precedente. Il fratello di Pamela è indagato per il furto di un’auto, che sarebbe stata usata per delle rapine.

In questi due anni e mezzo nessun componente della famiglia Petrarolo aveva avuto più notizie di lui. Pamela ci ha tenuto a sostenere pubblicamente il fratello:

“Noi conosciamo un Manuel bravissimo ragazzo, ha sempre lavorato. Nessuno ci ha mai regalato niente. Sapere che è stato ritrovato ma in relazione a un furto ci ha sconvolti. Non sappiamo qual è la verità, non abbiamo potuto ancora parlarci. I miei genitori non riconoscono questo ragazzo che negli ultimi due anni e mezzo ha cambiato vita”

Sebbene sia ancora molto delusa, Pamela resta profondamente legata al fratello Manuel, convinta che sia giusto che paghi in casi di errori con la giustizia.

“Sapere che è vivo, per noi, è già tanto. Siamo la sua ancora. Deve farsi aiutare, perché a 35 anni deve avere il coraggio di dire: ho sbagliato, aiutatemi”

La madre è distrutto, in quanto piange al telefono non avendo avuto la possibilità di scoprire tutti i dettagli. Questo è un momento difficile per la famiglia Petrarolo, tra sentimenti contrastanti di gioia e incertezza. “Il punto è proprio questo: non sapere cosa è vero e cosa no di ciò che leggiamo sui giornali. Questa è la cosa più brutta”, ha raccontato a La Volta Buona Pamela. A questo punto, la Petrarolo ci ha tenuto a fare un appello in TV al fratello:

“Testone, l’ennesimo spavento, l’ennesima preoccupazione. Abbiamo capito che stai bene, ma non sappiamo di più. Mettiti in contatto con mamma, dai loro spiegazioni per farli stare più sereni. Fatti sentire”

La Petrarolo aveva già parlato in TV della scomparsa del fratello, raccontando che in un periodo di depressione era uscito di casa e non era più rientrato. L’unico segnale era legato a una lettera, ricevuta in un supermercato da una sconosciuta. Ora alla famiglia Petrarolo non resta che attendere per scoprire cosa sta davvero accadendo a Manuel, nella speranza di recuperare i rapporti.