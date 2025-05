Pamela Petrarolo, minacciata dai fan di Zeudi, attacca lei: “Perché non dice niente?”

Il Grande Fratello è terminato da qualche settimana, eppure alcune dinamiche sono più vive che mai. Dopo la rabbia di Alfonso D’Apice per le minacce ricevute dai fan di Zeudi Di Palma, si è accodata anche Pamela Petrarolo, che ha ricevuto delle offese gravissime in privato. Dopo giorni difficili ha deciso di parlare, pubblicando una storia sui social in cui ha fatto notare che non c’è niente di male nell’esprimere un pensiero e che non si dovrebbe essere insultati per questo. “Cosa c’è dietro a questo movimento d’odio e al silenzio della beniamina di questa gente matta?” ha domandato, riferendosi ovviamente a Zeudi, che forse è l’unica che potrebbe fare qualcosa di significativo per fermare tutto questo.

“Dietro questi profili fake di poco conto c’è molto di più, dietro al silenzio di Zeudi, altrettanto” ha continuato Pamela, difendendosi fortemente da tutti gli attacchi che ha ricevuto dai fan dell’ex Miss Italia. “A Zeudi l’unica colpa che do è il fatto di rimanere in silenzio e non dire nulla“. Una accusa pesante ma veritiera, considerato che ancora oggi non è stata detta una parola, da parte sua, contro il fandom che la sta mettendo in difficoltà.

I miei complimenti e la mia solidarietà a @PamelaPetrarolo per il coraggio che sta dimostrando: non si lascia intimidire ma continua a denunciare con forza questo schifo. Una differenza evidente rispetto a chi, invece, sceglie il silenzio difronte a questa aggressività. pic.twitter.com/QdKhtPG2j4 — 𝓚𝐥𝔞 🐍✨ (@Klatwit22) May 6, 2025

Pamela Petrarolo: la rabbia per gli attacchi ricevuti

Pamela sui social ha ricevuto tanta solidarietà, così come tanto supporto per le parole che ha espresso nei confronti di Zeudi. Sono giorni, infatti, che tutti si domandano come mai lei non dica niente, considerato che potrebbe essere davvero l’unica a fermare questa onda di odio partita dai suoi fan.

Anche con Alfonso sembra esserci stata la stessa dinamica, dato che un po’ di giorni fa lui ha pubblicato delle storie molto simili in cui non solo si lamentava del bullismo ricevuto, ma anche del silenzio complice di qualcuno. Un riferimento che, oggi più che mai, fa pensare che fosse per Zeudi, dal momento in cui i rapporti tra i due sembrano essersi incrinati del tutto. Dopo questa bufera social, Di Palma continuerà a rimanere in silenzio o dirà qualcosa anche per difendersi dagli attacchi ricevuti dagli ex concorrenti? Questo è tutto da scoprire.