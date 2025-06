Pamela Petrarolo sul fratello ritrovato: le prime parole alla madre

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha ospitato Pamela Petrarolo. L’ex protagonista del Grande Fratello ha parlato nuovamente del ritrovamento di suo fratello, scomparso circa due anni e mezzo fa ed ora agli arresti domiciliari. Nello specifico l’ex Non E’ La Rai ha rivelato quali siano state le prime parole che Manuel ha rivolto a sua madre nel corso di una telefonata. Pamela ha spiegando come per la mamma non sapere dove si trovi adesso suo fratello sia come averlo perso per una seconda volta, rivelando anche il suo stato d’animo per l’attuale situazione.

Nello specifico Manuel ha informato sua madre di non avere più un telefono e che l’unico numero che ricordava era quello di suo padre. L’ha poi rassicurata di stare bene invitandola a non preoccuparsi. Ha infine chiuso la telefonata assicurando che si sarebbe fatto vivo lui. Tuttavia Pamela ha spiegato come ad oggi ancora ancora non l’abbiano risentito e come la sua famiglia stia cercando di sapere dove si trovi nello specifico. L’ex gieffina ha anche rivelato come inizialmente sua madre pensasse che si trattasse di uno scherzo.

Nel corso dell’intervista, l’ex volto di Non E’ La Rai ha svelato il suo stato d’animo e quello dei suoi familiari in merito alla situazione attuale. Nello specifico Petrarolo ha spiegato come per sua madre non sapere dove si trovi adesso Manuel sia come averlo perso per una seconda volta.