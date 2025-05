Pamela Petrarolo sul dramma del fratello sparito, Columbro cita l’oroscopo: brutta uscita

Pamela Petrarolo, ex starlette di Non è la Rai e fresca di esperienza al Grande Fratello, è stata ospite a La Volta Buona (Rai Uno), concedendo un’intervista alla padrona di casa Caterina Balivo. A un certo punto della chiacchierata è tornata a parlare della situazione delicata e dolorosa che da due anni e mezzo vive la sua famiglia. Da oltre 48 mesi suo fratello Manuel è sparito nel nulla. Una mattina è uscito di casa senza più far ritorno e senza dare una spiegazione circa la decisione di far perdere le proprie tracce. Da allora Pamela, i suoi fratelli e i suoi genitori vivono nella speranza che il familiare 35enne si rifaccia vivo. Ospite in studio a La Volta Buona, nella puntata dell’1 maggio, è stato presente anche il conduttore Marco Columbro che si è permesso di dare alla Petrarolo un consiglio particolare, per non dire fuori luogo.

La Volta Buona, il racconto di Pamela Petrarolo

“Nella nostra famiglia è successa una cosa devastante – ha esordito Petrarolo -. Improvvisamente una mattina, mio fratello non è più tornato a casa, non abbiamo più sue notizie da due anni e mezzo. Cerchiamo disperatamente notizie, ma non riusciamo ad averne”. L’ex Non è la Rai ha aggiunto altri dettagli relativi alla dolorosa vicenda: “Mia mamma mi racconta che, secondo lei, lui stava vivendo un momento forse di depressione, ma mai avrebbe pensato che non sarebbe più tornato a casa”.

E ancora: “Manuel è il più piccolo di noi quattro fratelli. Con lui ho 12 anni di differenza; è sempre stato un ragazzo molto introverso, penso che abbia un po’ accusato il fatto che tutti noi fratelli ci fossimo creati una famiglia mentre lui era rimasto a casa solo. Poi papà si è ammalato e lui è quello che più ha vissuto la malattia di mio padre”. La Petrarolo ha descritto la situazione familiare come un “grande incubo”. Inoltre ha spiegato che da quando il fratello è scomparso, con lui c’è stato qualche sporadico contatto. Si è anche verificato un episodio alquanto strano, a tratti inquietante

“Un giorno – ha raccontato sempre a La Volta Buona la showgirl – mia mamma ha è stata raggiunta in un supermercato da uno sconosciuto che ha sostenuto di avere una lettera da parte di suo figlio. Lei ha iniziato a tremare, la lettera credo fosse davvero di Manuel. Era una scrittura un po’ confusa. Non sappiamo però chi fosse quella persona che ha consegnato una lettera”. Pamela ha aggiunto di non avere belle sensazioni e di temere che il fratello possa essere finito in una setta o in qualche altra situazione pericolosa.

Sempre seguendo le informazioni fornite dall’ex gieffina, il telefono dell’amato congiunto è quasi sempre rimasto spento ma, per sei mesi, a intermittenza, è stato attivato. E dal dispositivo sono stati mandati sms ai genitori. Nei messaggi il 35enne ha scritto di non preoccuparsi per lui. “Questi messaggi per mia madre erano chissà cosa, da un po’ non li riceviamo più”, ha chiosato con amarezza Petrarolo.

L’intervento controverso di Marco Columbro

Marco Columbro, dopo aver ascoltato la storia del fratello di Pamela Petrarolo, ha dato un consiglio alla showgirl, tirando in ballo l’oroscopo. Un’uscita che non è apparsa azzeccatissima, per usare un eufemismo. Ha domandato all’ex Non è la Rai di che segno fosse il congiunto e, dopo aver saputo che è dei Gemelli, si è avventurato un discorso particolare: “Lo chiedo perché, anche se può sembrare una cosa di poco conto, chi appartiene al segno dei Pesci o dei Gemelli ha un’influenza di Nettuno molto forte. Forse, analizzando il “tema natale”, si potrebbero capire tante cose della personalità di Manuel, io mi occupo da anni di questo, se vuoi più tardi ne parliamo”.