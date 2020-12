Pamela Petrarolo, il parto in tempo di Covid: la foto del travaglio

Pamela Petrarolo è da qualche giorno diventata mamma della sua terza figlia a cui, insieme al compagno Giovanni, ha voluto dare un nome molto significativo: Futura. Proprio come il titolo della canzone di Lucio Dalla, a cui la coppia si è ispirata durante la gravidanza. A 44 anni la showgirl ha partorito la sua terzogenita nel periodo più difficile: durante il Covid-19. Nessuno, infatti, le è potuto stare vicino nei momenti del travaglio e del parto e su Instagram ha raccontato con una foto come ha passato quei momenti indimenticabili.

La cantante ha partorito la piccola Futura lo scorso 7 dicembre nell’ospedale Grassi di Ostia e proprio nelle ore precedenti al parto, quelle del travaglio, si è ritrovata sola in camera a dover lottare con i dolori dati dalla sua condizione. Come si sa, a nessun familiare è concesso entrare all’interno delle cliniche ospedaliere. Motivo per cui Pamela ha deciso di rendere pubblico il suo pensiero e descrivere come si è sentita proprio in quei momenti.

Pamela Petrarolo e l’esperienza del parto durante l’emergenza Covid

La cognata, Marika, l’ha immortalata dal buco della serratura di una porta e l’ha sorpresa mentre cercava di concentrarsi sulla respirazione. La Petrarolo racconta che in quel momento era in travaglio e che stava ovviamente soffrendo molto. Ma oltre al dolore fisico, ha vissuto anche una sofferenza psicologica, dovendo rimanere sola, senza il suo compagno e i suoi affetti più cari. A complicare ulteriormente la situazione c’era anche la mascherina. Il dispositivo di protezione obbligatorio non le permetteva di prendere il giusto fiato tra una contrazione e l’altra.

Nonostante tutto, Pamela definisce il suo terzo parto come “un’esperienza indimenticabile“. Mettere al mondo un bambino, consapevole di non poter avere conforto da parte di nessuno, nei momenti più importanti che portano alla nascita, è “molto coraggioso” – come ha ribadito anche la showgirl all’interno del suo post. La sua piccola Futura è venuta al mondo esattamente tre ore dopo lo scatto della foto “E posso dire con fermezza che ne è valsa la pena” – ha concluso Pamela.

Una nuova canzone dedicata a Futura

Il giorno successivo al parto, l’ex ragazza di Non è la Rai ha pubblicato un nuovo singolo musicale dal titolo Futura. Una canzone che aveva inciso qualche giorno prima della nascita e che ha voluto dedicare alla figlia. “Io e lei lo abbiamo cantato insieme. È il mio regalo a Lei“.