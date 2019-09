Pamela Perricciolo dalla d’Urso, l’indiscrezione: “Testimonianza bomba”

Pamela Perricciolo presto ospite dalla d’Urso, l’indiscrezione: “Testimonianza bomba” sul caso Mark Caltagirone, Eliana Michelazzo trema

Il chiacchieratissimo caso Mark Caltagirone dovrebbe tornare presto alla ribalta delle cronache televisive con nuove scottanti rivelazioni. Questo almeno quel che afferma Fanpage.it che ha anticipato che nella nuova stagione di Live – Non è la D’Urso, Pamela Perricciolo, ex agente di Pamela Prati e figura chiave nel caso, tornerà con scottanti rivelazioni che potrebbero dare direzioni del tutto inaspettate alla vicenda. La trasmissione condotta da Barbara d’Urso sarà messa in onda in prima serata da domenica 15 settembre (salvo modifiche).

Perricciolo avvistata negli studi di Cologno Monzese: secondo le indiscrezioni ci sarebbero nuove prove sulla posizione di Eliana Michelazzo

“Ieri, mercoledì 4 settembre, Pamela Perricciolo è stata avvistata a Cologno Monzese, dove si trova il nuovo studio del programma” scrive Fanpage.it che aggiunge che la donna “avrebbe prodotto nuove prove che rischiano di riscrivere la posizione di Eliana Michelazzo”. Ricordiamo che quest’ultima ha sostenuto di essere stata plagiata dall’amica e collega Perricciolo, cercando di scagionarsi dalle accuse a lei rivolte sul caso Mark Caltagirone. “Pamela, però, – si legge sempre sulla testata online – avrebbe prodotto nuove prove emerse dal loro passato in comune in grado di contrastare la tesi della Michelazzo”.

Il caso Mark Caltagirone potrebbe riservare molte altre sorprese

A quanto pare però le sorprese non sono finite. Fanpage informa infatti che il programma della d’Urso “avrebbe messo le mani su una testimonianza bomba”. Se l’ospitata della Perricciolo dovesse essere confermata è probabile che il chiacchieratissimo caso del matrimonio fantasma di Pamela Prati continuerà a imperversare negli studi televisivi per diverse settimane. Resta da capire che cosa sia accaduto nel break estivo. E se Donna Pamela abbia davvero in mano prove che potrebbero riscrivere una parte della vicenda. E resta da capire anche se la posizione della Prati potrebbe essere ulteriormente riveduta. Per il momento ci sono ancora molti interrogativi sulla vicenda. Anzi, sicuramente troppi. Chissà se otterranno risposte chiare una volta per tutte.