Pamela Camassa rompe il silenzio sul nuovo fidanzato, reazione di Bisciglia con classe

Per Pamela Camassa è tempo di ripartire in amore: pochi giorni fa la showgirl è stata sorpresa dai paparazzi di Chi Magazine con la sua nuova fiamma, Stefano Russo, uomo che avrebbe conosciuto al circolo romano di padel “The Fox”. Pochi dubbi sulla natura del rapporto, visto che i due sono stati pizzicati a scambiarsi un passionale bacio sulla bocca. In altre parole, non si tratta di un ‘semplice’ amico. La stessa Camassa, raggiunta dal giornalista Gabriele Parpiglia, ha confermato che per lei sta iniziando un nuovo capitolo della vita dopo la rottura con Filippo Bisciglia. E quest’ultimo come ha reagito al fatto che l’ex ha avviato un legame amoroso? Con classe, facendo una promessa ‘ferrea’.

Pamela Camassa ha un nuovo fidanzato: la scelta di Filippo Bisciglia di non parlarne

“Ci stiamo frequentando, si riparte con un nuovo capitolo di vita”, le parole di Camassa riportate da Parpiglia in riferimento al commento della modella sulla storia con Russo. Pamela non ha aggiunto nient’altro. E probabilmente non lo farà. Sia lei, sia Bisciglia sono sempre stati riservatissimi sulle loro faccende personali. E sembra che, anche dopo la rottura, vogliano continuare a seguire tale ‘tattica’.

Non a caso il conduttore di Temptation Island, di recente, a proposito della sua situazione privata, quando gli è stato chiesto un parere su Camassa, ha spiegato che non dirà nulla, promettendo che non lo si vedrà in tv a snocciolare i fatti propri e che non rilascerà interviste esclusive per rivelare particolari dettagli su se stesso e sull’ex fidanzata.

“Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa”, ha dichiarato il conduttore. Una decisione in controtendenza rispetto all’atteggiamento di molte persone del mondo dello spettacolo che, quando affrontano crisi o rotture sentimentali, non vedono l’ora di ‘elemosinare’ ospitate e di fiondarsi in qualche programma per narrare peste e corna sugli ex partner.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, la parola d’ordine rimane “privacy”

Sia per Pamela sia per Filippo, quindi, la parola d’ordine rimane la solita: privacy. D’altra parte, dopo aver comunicato la fine della relazione, si sono guardati bene dallo spiegare le cause profonde inerenti alla rottura. Si sono limitati a far sapere che continueranno a volersi bene e che il crac d’amore è in realtà avvenuto “qualche tempo fa”, seppur la decisione di comunicarlo è stata fatta di recente.