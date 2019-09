Pamela Camassa e Laura Torrisi, lacrime ad Amici: Bisciglia rincuora

Pamela Camassa e Laura Torrisi in lacrime ad Amici Celebrities: Filippo Bisciglia rincuora, Maria De Filippi lancia la pillola. Twitter ribolle: “Maestra di vita”

Pamela Camassa e Laura Torrisi, dopo la prima performance ad Amici Celebrities scorrono le lacrime. Lacrime di affetto, di amore, di attaccamento per i rispettivi nonni. Quella di Pamela sta male, quello di Laura se ne è andato. Il pianto è dettato anche dal brano interpretato da entrambe, Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti. La Camassa, nella clip di presentazione mandata in onda prima dell’esibizione, ha spiegato che durante le prove al talent le è arrivata la notizia che la figura familiare ha avuto problemi di salute. Ecco allora che la sua performance assume tutto un altro significato. Infatti canta con l’anima e offre una prova da applausi, che infatti non tardano ad arrivare. Dopo tocca a Laura. Anche per lei ci sono le lacrime. “Così le stronchi”, dice Filippo Bisciglia a Maria De Filippi con il sorriso, stemperando il turbine di emozioni.

Bisciglia e Camassa, tenerezza anche sotto i riflettori di Amici Celebrities

Pamela è sopraffatta dall’emozione, mista al dolore che va alla nonna che sta male. La sua esibizione di Nonno Hollywood ha lasciato il segno. Filippo Bisciglia la rincuora: “Pami, sei stata bravissima”. Maria De Filippi vedendo la situazione si inserisce di soppiatto, con il garbo e la delicatezza che la contraddistingue. “Le paure per superarle vanno affrontate non zittite”, sussurra. La massima in un amen spopola su Twitter. La moglie di Costanzo è eletta in una manciata di minuti “Maestra di vita”. Si deve procedere, è il momento di Laura Torrisi che interpreta lo stesso brano della Camassa. Pure lei, come Pamela, si è sciolta in lacrime prima delle prove, ricordando il nonno. E si scioglie in lacrime anche durante la puntata.

Amici Celebrities, blackout Ciro Ferrara: troppa emozione

Durante lo show c’è stato anche un ‘blackout’: quello di Ciro Ferrara. L’ex calciatore del Napoli e della Juventus è stato travolto dall’emozione durante la prima performance. L’esibizione è stata interrotta per poi essere ‘recuperata’. “Per te che hai giocato davanti a 80mila persone, cosa vuoi che sia questo?”, ha detto Maria per sbloccarlo. “Là sapevo cosa dovevo fare, qui…”, la risposta del dolce Ciro che alla fine si è lasciato andare cantando un’ottima Banane e Lamponi.