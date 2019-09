Ciro Ferrara, Amici Celebrities: è blackout, Maria De Filippi lo bacia

Ciro Ferrara ad Amici Celebrities: la gaffe e il gesto di Maria De Filippi

Amici Celebrities parte con il botto. Il nuovo reality di Maria De Filippi è già entrato nel clou della gara. I Vip in gioco hanno già iniziato a sfidarsi a suon di passi di danza e note musicali. La seconda esibizione della Squadra Bianca ha visto al centro del palco Ciro Ferrara. Nonostante la performance del calciatore non sia stata delle migliori, ha comunque portato a casa il punto contro Joe Bastianich. Il componente dei bianchi si è mostrato super emozionato già dal momento in cui la conduttrice ha fatto il suo nome per invitarlo al centro dello studio.

Amici Celebrities, Ciro Ferrara sbaglia la prova: Maria De Filippi lo aiuta

Ciro ha spiegato di aver avuto problemi con la sua canzone già durante le prove e di avere timore di sbagliare anche durante l’esibizione decisiva. Alla fine, è andata proprio così. Ferrara ha sbagliato per ben due volte l’attacco e purtroppo la paura ha fatto sì che dimenticasse il primo pezzo del brano. Il concorrente si Amici Celebrities si è scusato più e più volte e alla fine ha portato a termine la sua prova come meglio poteva. A sostenerlo tutta la sua squadra e non solo. Anche i suoi avversari e la stessa Maria De Filippi si sono alzati in piedi a ballare e cantare per alleggerire la tensione dell’ex calciatore.

Ciro Ferrara, il bacio di Maria De Filippi ad Amici Celebrities

Ad aver lasciato anche un po’ a bocca aperta è stato il gesto che la De Filippi ha avuto nei confronti dell’uomo. Appena terminata la canzone, la conduttrice si è avvicinata al concorrente e lo ha baciato. L’aver mostrato a pieno tutte le sue emozioni e la sua passione per il canto e la musica in generale alla fine hanno portato bene e Ciro Ferrara è tornato nella ‘panchina’ dei bianchi con un punto a suo favore.