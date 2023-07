Pamela Camassa: “Isola, ecco perché sono dimagrita così poco”

La modella ha spiegato in che modo è riuscita a rimanere in forze e in forma durante tutto il percorso nel reality

Tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi arrivati in finale Pamela Camassa è stata tra quelli meno provati dal punto di vista fisico. Intervistata dal magazine Gente, la modella ha spiegato di aver perso durante il suo percorso in Honduras 8 kg. Non pochi, ma nemmeno tantissimi se si paragona il suo caso a quello di molti altri. Come ha fatto? Mangiava di nascosto? Assolutamente no. La compagna di Filippo Bisciglia ha raccontato che è riuscita a rimanere in forze e in forma grazie ad una preparazione mirata effettuata prima di iniziare il reality show.

La Camassa ha confidato che prima di salpare per i Caraibi ha lavorato intensamente per oltre un mese con una persona specializzata che l’ha preparata sia fisicamente, sia dal punto di vista della dieta:

“Non sono provata più di tanto dal punto di vista fisico. Avevo fatto una preparazione di cinque settimane: allenamento intensivo in palestra con un personal trainer e una dieta per imparare a mangiare meno. In Honduras, poi, ho perso otto chili, direi che posso affrontare la prova costume. Dormivo in spiaggia sotto le stelle. Mi svegliavo per contemplare la luna. Ho fatto il bagno in un mare meraviglioso, anche se nulla ha da invidiare a quello di certe località italiane. Sono stati mesi difficili, eppure quel posto mi manca, non lo avrei mai immaginato”.

Terminato il gioco è rientrata in Italia, fiondandosi in Sardegna, dal suo amato Bisciglia, impegnato nelle riprese di Temptation Island. Tra poco sarà il momento delle vacanze. Tappa ‘obbligata’ è la Versilia, in cui va tutti gli anni: “Sono toscana e non è estate senza una puntatina da quelle parti, ci vado da quando ero bambina, con la famiglia. Non abbiamo mai avuto una casa fissa, si girava: Forte dei Marmi, Viareggio, Cinquale. Andremo lì, anche se a me e Filippo piace molto anche starcene a casa nostra, magari fare progetti last minute”.

Il futuro de L’Isola dei Famosi

Da qualche settimana il reality è finito al centro delle indiscrezioni relative al cosiddetto telemercato. Prima che Mediaset, pochi giorni fa cioè il 5 luglio, presentasse i palinsesti della prossima stagione, si è mormorato insistentemente che la scorsa edizione dell’Isola, quella appunto a cui ha preso parte la Camassa (a vincere è stato Marco Mazzoli), sarebbe stata l’ultima.

E invece Pier Silvio Berlusconi ha reso noto che il programma figura nel palinsesto di Canale Cinque della prossima stagione. Ma c’è un grande Ma: il numero uno del Biscione ha sottolineato che il reality è sì stato inserito in palinsesto, ma potrebbe non andare in onda. Tradotto, si naviga a vista: se dovessero esserci nuove idee su cui puntare, lo show potrebbe essere cancellato; se invece non si trovano alternative, sarà riproposto.

Il destino dell’Isola dei Famosi coincide al momento con quello di Ilary Blasi: se lo show sarà cancellato, la conduttrice romana rimarrà orfana di programmi visto che il suo nome non è stato associato ad alcuna trasmissione nella prossima stagione, tranne appunto L’Isola.