Pamela Camassa incinta? Dopo le parole di Bisciglia arriva la foto verità

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia aspettano un figlio? Le parole del conduttore e la foto verità

Da giorni non si fa che parlare della presunta gravidanza di Pamela Camassa, fidanzata da ben dodici anni di Filippo Bisciglia. Un sogno che diventerebbe realtà per il conduttore di Temptation Island, che non ha mai nascosto il desiderio di paternità. Ma, a quanto pare, questo sogno non si è ancora realizzato. Contrariamente a quanto riportato da Nuovo Tv, Filippo e Pamela non sono in attesa di un bambino. È stato lo stesso ex concorrente del Grande Fratello a specificarlo in alcune stories Instagram. Molti hanno creduto ad un depistaggio ma ci ha pensato la Camassa a zittire tutti con una foto che non lascia dubbi. Come potete vedere più in basso la 36enne mette ben in mostra il suo fisico scolpito e la pancia praticamente piatta. Nessuna rotondità sospetta, nessuna curva più morbida del solito, dunque nessuna cicogna in volo.

Pamela Camassa pronta per un figlio dopo Amici Celebrities

E pensare che lo scorso febbraio Pamela Camassa si era detta pronta a diventare mamma. Nonostante la lunga relazione con Filippo Bisciglia, la soubrette non si è mai sentita all’altezza di un ruolo così duro ed impegnativo. Dopo la vittoria ad Amici Celebrities, dove ha partecipato tra l’altro con lo storico fidanzato, Pamela aveva parlato della possibilità di avere un bambino al più presto ma questo progetto non si è ancora realizzato. Del resto l’estate è un periodo di grande lavoro: Pamela segue sempre il suo Filippo in Sardegna, dove Bisciglia è impegnato con le riprese di Temptation Island. Un programma che ha cambiato la carriera dell’ex gieffino, oggi conduttore in carriera.

Quando torna in televisione Temptation Island

Dopo un lungo inverno Temptation Island è pronto a tornare in onda. Il docu reality prodotto dalla Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi, e condotto da Filippo Bisciglia verrà trasmesso su Canale 5 a partire da martedì 7 luglio. La versione Vip con Alessia Marcuzzi dovrebbe invece ripartire tra settembre e ottobre: nel cast è già stata confermata la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane.