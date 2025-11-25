Pamela Camassa in ferie col nuovo amore, emergono brutte voci su Bisciglia

Pamela Camassa è al settimo cielo. Qualche settimana fa ha reso noto di essersi lasciata con Filippo Bisciglia, con il quale ha vissuto una love story lunga 17 anni. L’ex coppia ha spiegato che la relazione era finita da tempo. Oggi la showgirl ha iniziato una frequentazione con Stefano Russo, uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo. Con lui, nei giorni scorsi, si è concessa una vacanza in Turchia. Lei stessa lo ha riferito, pubblicando una serie di scatti sul suo profilo Instagram da location mozzafiato. In qualche immagine compare anche Russo, segno che Camassa ha intenzione, come è normale che sia, di non ‘nascondersi’. Anche perché non sta facendo nulla di male visto che il capitolo sentimentale con Bisciglia è ormai definitivamente chiuso.

Pamela Pamassa in Turchia con il nuovo compagno e le voci maligne su Filippo Bisciglia

Tutti felici e contenti? Quasi, visto che in rete c’è sempre qualcuno pronto a provocare e a seminare zizzania. Alcuni fan hanno notato che da quando è finito il rapporto con il conduttore di Temptation Island, Pamela è molto più attiva sui social. Su tale punto, nulla da smentire: è vero che la showgirl posta più contenuti da qualche settimana a questa parte. Qualcuno, però, nelle congetture, si è spinto un po’ più in là, partorendo ragionamenti bislacchi.

“Filippo la teneva segregata, riprenditi la tua libertà”, ha scritto un utente, sostenendo che Bisciglia ‘frenasse’ Pamela. Un’altra internauta ha corretto, seppur di poco, il tiro: “Infatti non si vedeva mai, segregata mi sembra esagerato però..!”. Altro intervento infingardo di un’altra follower: “È quello che penso pure io. Come ha fatto per tutti questi anni a essere l’ombra di Filippo?”. A tali ‘carezze’ nei confronti di Bisciglia si sono aggiunti altri commenti di utenti che hanno detto che si vede che Pamela è rinata nell’ultimo periodo.

Cosa c’è di vero sulle brutte voci circolate su Bisciglia? Probabilmente niente. Parlare di “segregazione” è alquanto fuori luogo. Anche perché mai Camassa ha lasciato intendere di essersi sentita imprigionata dall’allora compagno. Anzi, anche quando c’è stata la rottura, sia lei sia lui hanno sottolineato di essersi lasciati di comune accordo e che continueranno a volersi bene. In altre parole, non pare proprio che la showgirl sia dovuta scappare da una storia tossica.

Discorso diverso, quello fatto da alcuni sulla ‘rinascita’: è vero che di recente Camassa si mostra raggiante come non mai. D’altra parte, tutto è normale: senza dubbio la decisione di chiudere la relazione con Bisciglia dopo 17 anni è stata una scelta non presa a cuor leggero. E senza dubbio ci sarà stata sofferenza emotiva. Ma ora è tempo di ripartenze e di nuove avventure. Stefano Russo fa parte di questo inedito capitolo della vita della showgirl che anche grazie a lui è tornata a essere radiosa.