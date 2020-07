Pamela Camassa si sbilancia: cosa ha detto sulla conduzione di Bisciglia

Si avvia verso la conclusione la stagione 2020 di Temptation Island (stasera giovedì 30 luglio andrà in onda l’ultima puntata) che anche quest’anno si è rivelato un programma ‘garanzia’ per la rete ammiraglia Mediaset. Infatti, finora, anche per mancanza di controprogrammazione oltreché per merito proprio, il reality ha fatto incetta di ascolti confermandosi prodotto seguitissimo in tv. E rimanendo sempre in tema merito, è opportuno spezzare una lancia a favore del conduttore Filippo Bisciglia, ormai volto ‘sponsor’ della trasmissione oltreché timoniere apprezzato. A pensarla così è pure la sua compagna Pamela Camassa che alla vigilia dell’ultimo appuntamento dello show ha voluto spendere delle parole di stima per il fidanzato, sottolineando la sua professionalità e la sua sensibilità.

Bisciglia incassa i complimenti di Pamela Camassa

Un viaggio nei “sentimenti elettrizzante ed emozionante” scrive Pamela Camassa su Instagram in riferimento all’edizione di Temptation che si concluderà stasera. Dopodiché la modella si sbilancia sul compagno. “E tutto questo anche grazie alla tua professionalità e sensibilità”, aggiunge. Un attestato di stima a tutti gli effetti. Il post è stato molto apprezzato dai fan che a migliaia sono accorsi a rilasciare un like. Centinaia anche i commenti che hanno sposato l’opinione di Pamela sul conduttore. Nel frattempo gli appassionati del reality delle tentazioni possono esultare. A settembre/ottobre ci sarà una nuova stagione del programma. A capitanarla ci sarà Alessia Marcuzzi, che lo scorso anno guidò la seconda versione vip dello show (la prima venne affidata a Simona Ventura).

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, l’amore ora è più solido

Il rapporto tra Filippo e Pamela è decollato più di dieci anni fa. La coppia nei mesi scorsi ha attraversato una forte crisi che ha messo a dura prova le fondamenta della relazione. Pazienza, calma e riflessioni hanno però spinto i due a non rompere il legame e ad affrontare uniti il momento no. Alla fine il sentimento ha avuto la meglio. Infatti Bisciglia e la Camassa sono riemersi dal periodo buio più uniti e consapevoli di prima. Dopo il superamento della crisi il gossip aveva persino mormorato di una gravidanza in corso per la modella. La notizia è stata smentita. Nessun pancino in vista, per ora.