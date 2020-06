Pamela Barretta: rifatti naso, labbra e zigomi? La risposta e il desiderio

Pamela Barretta è senz’altro una delle Dame più belle di Uomini e Donne: l’ex di Enzo Capo può vantare non solo un bel corpo ma anche un bel viso, e ne abbiamo avuto varie testimonianze durante la trasmissione di Canale 5, visto che la Dama non ha mai rinunciato a sfilare anche con abiti molto sensuali e aderenti. Ecco perché certe critiche non hanno proprio ragione d’esistere. Di cosa parliamo? Qualche ora fa la Barretta si è trovata a dover registrare alcune storie abbastanza lunghe in cui si è sfogata contro gli haters e ha risposto alle continue insinuazioni sui ritocchini a cui sarebbe ricorsa durante e dopo il programma di Maria De Filippi. Rifatta? Non rifatta? Pamela ha voluto mettere un punto a queste insistenti voci di corridoio che la vedrebbero dal chirurgo un giorno sì e l’altro pure.

Pamela Barretta rifatta? La risposta della Dama di Uomini e Donne alle insinuazioni

La Barretta ha risposto piuttosto infastidita a queste insinuazioni perché non è la prima volta che si trova a leggerle, e speriamo sia l’ultima perché, cara Pamela, sai bene che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. L’ex Dama degli Over, che quest’anno ha dovuto affrontare la fine della storia con Enzo, ha sottolineato che non si è rifatta nulla, né le labbra né gli zigomi né il naso e che il suo viso è naturale al cento per cento. Chiaramente non si è limitata solo a questo ma ha anche attaccato gli haters invitandoli a farsi una vita e a godersi l’estate che ormai è arrivata: perché perdere tempo con delle cattiverie gratuite quando c’è una nuova caldissima stagione da viversi? Questo il sunto delle sue storie su Instagram. E non è finita qui.

Uomini e Donne, Pamela ammette: farà un ritocchino al labbro superiore

La Barretta ha anche fatto una rivelazione: è vero che non si è mai rifatta ma nutre il desiderio di ricorrere alla chirurgia estetica per il labbro superiore, anche se non ha spiegato nel dettaglio cosa vorrebbe fare. Per Pamela – e si tratta senz’altro di un’osservazione giusta – non bisogna piacere agli altri ma solo a sé stessi, quindi non capisce perché la gente reagisca così male quando qualcuno ammette di volersi rifare o di essersi rifatto. “Cosa c’è di male – queste alcune delle parole della Barretta –? Se proprio lo volete sapere ho deciso di rifarmi il labbro superiore! Ma saranno anche fatti miei!”. “Una persona – ha aggiunto a un certo punto – prima di piacere agli altri deve piacere a sé stessa, quindi non state sempre a rompere. Siete davvero pesanti! Una vita? Un pacco di cavoli vostri?”. Messaggio arrivato – si spera – forte e chiaro.