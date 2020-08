UeD Pamela Barretta: il rapporto con Giovanni Villa e la frecciatina a Gemma

Pamela Barretta, tra le protagoniste più amate e seguite del parterre femminile del dating show di Canale 5 Uomini e Donne Trono over, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante una recente intervista al settimanale di gossip Mio. Come in tanti sapranno, dopo la fine del lockdown la dama pugliese ha messo fine alla sua relazione con il cavaliere Enzo Capo. Una crisi la loro, che però non sono riusciti a superare. In passato la 37enne aveva trovato un altro amore grazie al programma condotto da Maria De Filippi, cioè quella con Stefano Torrese. Anche in questo caso, gli studi Elios sono stati teatro dell’inizio, ma anche della fine della loro love story. La brindisina è ora pronta a riprendere la sua vita in mano. È andata in vacanza con la collega di parterre Cristina Incorvaia e sembrerebbe che per lei ci sia anche un nuovo amore.

Pamela parla del rapporto con Giovanni Villa

Pamela si definisce una donna forte che non si arrende facilmente. Il periodo burrascoso vissuto nei mesi passati (dovuto alla crisi e rottura con Enzo) è ormai alle spalle. Per lei il peggio sembra essere passato. La dama, in replica a chi le ha chiesto come si supera la fine di un amore, ha risposto: “La verità è che bisogna darsi del tempo“. I rumors più recenti riferiscono di una frequentazione tra la pugliese e l’ex cavaliere del Trono over Giovanni Villa. In tal senso la Barretta ha tenuto a puntualizzare che si sentono spesso. Per lei, Giovanni è una persona seria, con la testa sulle spalle, insomma una persona rara da trovare. Pamela riferisce inoltre che al momento non si sente pronta per una nuova relazione, anche se per lei è buono quel detto che dice: “mai dire mai“.

L’uomo ideale per Pamela Barretta

Incorrere in una nuova delusione è decisamente l’elemento che trattiene di più Pamela dall’iniziare al momento un nuovo rapporto. Il suo sogno è quello di sposarsi e creare una famiglia. La dama ha già un figlio di 19 anni, ma il suo desiderio è quello di avere anche una femminuccia. Il suo partner ideale? Un uomo semplice, dolce e romantico, ma che al contempo sia posato e non abbia grilli per la testa. Rispetto, fiducia, comprensione e sostegno reciproco sono elementi imprescindibili per la 37enne affinché una relazione possa durare nel tempo. Se da un lato tra i suoi pregi in amore c’è quello di essere passionale, dall’altro tra i difetti Pamela mette la testardaggine.

La frecciatina a Gemma e Nicola

Pamela tornerà nel parterre femminile del Trono Over? Sul punto Pamela ha frenato, dicendo: “Sono reduce da due bluff, quindi al momento direi no“. Prima di concludere l’intervista la dama non risparmia una frecciatina all’indirizzo della sua collega Gemma Galgani. Sulla frequentazione tra la 70enne ed il 26enne Nicola Vivarelli, la pugliese rivela: “Non ci ho mai creduto molto in questa relazione: c’è troppa differenza d’età“.