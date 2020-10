Palombelli: “Negativa al tampone, ma stop ospiti in studio a Stasera Italia”

Stasera Italia, talk di Rete Quattro condotto da Barbara Palombelli, torna alle ‘abitudini’ adottate lo scorso marzo, quando è scoppiata l’epidemia di coronavirus lungo la Penisola. Altrimenti detto, stop agli ospiti in studio. A comunicarlo è stata la stessa giornalista al timone del programma Mediaset con un post su Facebook. La Palombelli ha inoltre reso noto di aver effettuato il tampone che ha dato esito negativo. Si è sottoposta al test dopo che in trasmissione, mercoledì 14 ottobre, c’è stata l’ospitata della capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati Mariastella Gelmini che nelle scorse ore è risultata positiva al Covid-19.

Barbara Palombelli, stop agli ospiti in studio a Stasera Italia su Rete Quattro

“Si lavora! Non avremo più ospiti in studio… si torna a marzo”, ha scritto Barbara Palombelli sui suoi account social dopo aver fatto sapere di aver avuto esito negativo al tampone. Dunque Stasera Italia non si ferma ma non avrà più fisicamente persone in trasmissione. Spostandosi dal versante politico a quello sportivo, nella giornata di ieri è giunta notizia della positività di due big dello sport italiano, vale a dire Valentino Rossi e Federica Pellegrini. Il centauro ha dichiarato di essere parecchio sconfortato del contagio in quanto ha assicurato di aver seguito fedelmente i protocolli per scongiurarlo. Stesso concetto espresso da Federica Pellegrini che è apparsa su Instagram visibilmente scossa e in lacrime dopo aver appreso di essere risultata positiva al tampone.

Coronavirus, Federica Pellegrini positiva: annuncio in lacrime

La nuotatrice ha realizzato una serie di Stories Instagram, mostrandosi molto abbattuta e con gli occhi gonfi, lacrimanti. Tanto lo sconforto e l’amarezza, anche perché la sportiva era in procinto di partire il prossimo lunedì per l’Isl di Budapest per tornare a gareggiare dopo mesi nella relativa competizione prevista in terra ungherese. Naturalmente ciò non avverrà in quanto l’asso del nuoto azzurro dovrà stare in quarantena per almeno 10 giorni, con la speranza che il virus decorra e il tampone dia esito negativo. La Pellegrini ha raccontato di essersi sottoposta al test dopo che ha avvertito durante la sessione di allenamento di ieri dei dolori al corpo. Poi, rientrata a casa, è arrivato anche il mal di gola. Quindi il tampone: positiva.