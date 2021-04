Palombelli chiude: coincidenza con Barbara d’Urso che passa in Rai?

Sta facendo molto rumore la bomba lanciata da Dagospia a proposito di Barbara d’Urso: lascia Mediaset per la Rai? In una ricostruzione dei fatti, seguita dalla sospensione di Live-Non è la d’Urso, il portale ha anticipato il futuro della conduttrice partenopea, da anni legato all’azienda di Cologno Monzese, che possa compiersi sulle reti di Viale Mazzini. Tra i cardini della questione ci sarebbero non solo gli ascolti di Live-Non è la d’Urso, ma anche il peso specifico di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Poche settimane fa la Fascino aveva fatto sapere di avere mal digerito quanto accaduto dopo la rivelazione fatta da Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, il quale dichiarò di avere recitato a Temptation Island. Sarebbe stata decisa da Berlusconi la chiusura della trasmissione in prima serata la domenica su Canale 5, una sospensione che aveva fatto esultare Lucio Presta.

In termini tempistici, ci sarebbe una strana coincidenza con Barbara Palombelli e la chiusura di Stasera Italia Speciale in prima serata su Rete 4. La trasmissione ha avuto ascolti disastrosi, registrando la media più bassa dell’anno pari a 2,55% di share. La conduttrice continuerà a condurre la versione access prime time dal lunedì al venerdì, oltre che Forum su Canale 5 e Lo Sportello di Forum su Rete 4. Un addio in sordina quello fatto dalla giornalista lo scorso 31 marzo.

Al suo posto vedremo Giuseppe Brindisi in un nuovo ma simile programma di approfondimento, con una serie di Speciali affidati alla redazione del Tg4 che ha già una carriera dietro il bancone di tutti i telegiornali Mediaset e ha curato lo stesso Stasera Italia Speciale nel 2018-2019. Inoltre, in passato, è stato autore anche di Pomeriggio 5, Le Iene, Verissimo e Dalla Vostra Parte.

Barbara D’Urso passa in Rai? La curiosa coincidenza con Barbara Palombelli

Blogo fa sapere che la decisione dei vertici di Mediaset, in particolare di VideoNews diretta da Mauro Crippa, sarebbe arrivata pochi giorni dopo il tweet al vetriolo di Lucio Presta, agente della Palombelli, in cui parlava di bonifica dei contenuti trash nelle trasmissioni di Barbara d’Urso, che sono da ricondurre alla testata giornalistica dell’azienda.

A proposito della versione di prima serata di Stasera Italia, la decisione sarebbe stata proprio dallo staff di staccarsi dall’offerta di Rete 4 di VideoNews. Nel frattempo, sempre Blogo, ha fatto sapere che fonti autorevoli della tv di Stato avrebbe smentito il passaggio di Barbara d’Urso in Rai.