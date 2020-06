Palinsesto Mediaset luglio-agosto 2020: tutti i programmi in prima serata

Palinsesti Mediaset di luglio e agosto 2020: tutti i programmi che vedremo in prima serata su Canale 5, Italia 1 e Rete 4

Publitalia ’80, la concessionaria di pubblicità delle reti televisive – free on air – del Gruppo Mediaset, ha reso noti i palinsesti estivi del Biscione relativi ai mesi di luglio e agosto 2020. Tanto cinema, tante repliche e l’ufficialità della messa in onda di una nuova fiction, Manifest, e della nuova stagione di Temptation Island che decollerà in prima serata su Canale 5 martedì 7 luglio. Per quel che concerne le repliche, diversi i format di successo che verranno riproposti: da Rosy Abate a All Together Now, passando per Tu sì que vales, fino a Ciao Darwin.

Canale 5, palinsesto delle prime serate di luglio e agosto

Tutte le prime serate della rete ammiraglia Mediaset:

Domenica: in prima serata spazio alle repliche di Rosy Abate che saranno seguite dalle puntate della fiction L’amore strappato

Lunedì: la programmazione sarà dedicata a un film

Martedì: Temptation Island Nip 2020

Mercoledì: Tu si que vales continuerà a essere trasmesso in replica, come già accade da diverse settimane

Giovedì: Manifest, nuova fiction

Venerdì: tornerà All Together Now in replica

Sabato: si prosegue con la messa in onda delle repliche di Ciao Darwin che stanno riscuotendo ottimi risultati in termini di share

Per quel che riguarda l’access prime time, Striscia la notizia andrà in pausa, lasciando il posto a Estatissima.

Italia 1, palinsesto delle prime serate di luglio e agosto

Sulla seconda rete Mediaset un’estate all’insegna del cinema e di Chicago:

Domenica: la programmazione sarà dedicata a un film

Lunedì: Chicago Fire

Martedì: la programmazione sarà dedicata a un film

Mercoledì: Chicago P.D

Giovedì: la programmazione sarà dedicata a un film

Venerdì: Chicago Med

Sabato: la programmazione sarà dedicata a un film

Rete 4, palinsesto delle prime serate di luglio e agosto

La prima serata di Rete 4: