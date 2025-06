Palinsesti ufficiali Rai, 8 silurati: la lista dei conduttori mandati a casa

Presentati a Napoli i palinsesti televisivi Rai della stagione 2025/2026. Principalmente i piani alti di Viale Mazzini hanno deciso di puntare sull”usato sicuro’. Milly Carlucci, Carlo Conti, Antonella Clerici, Alberto Matano, Mara Venier e altre colonne della tv di Stato torneranno al timone le trasmissioni di cui erano già ‘titolari’. Non sono però mancati i siluramenti illustri. Su tutti quelli di Alessandro Cattelan e del tandem formato da Paola Perego e Simona Ventura. Sforbiciati anche Luisella Costamagna e altri nomi di peso. Tra le new entry potrebbe invece esserci Barbara d’Urso. Non è però ancora fatta. Speranze anche che possa esserci il clamoroso ritorno in video di Fiorello.

Rai, l’elenco dei programmi e dei conduttori silurati dai palinsesti

Citofonare Rai Due di Paola Perego e Simona Ventura è stato cancellato. Stessa sorte per il late show di Cattelan. Nella lista dei silurati è finito anche Duilio Giammaria, Petrolio non vedrà più la luce. Medesima sorte per Agorà Weekend di Sara Mariani, Rebus di Giorgio Zanchini, Tango di Luisella Costamagna, Generazione Z di Monica Setta e il programma di inchiesta Il fattore umano di Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello.

Il dirigente, a proposito della scelta di non confermare Ventura e Perego, ha spiegato che nell’autunno 2025, da metà novembre a metà marzo, saranno mandati in onda i mondiali di sci e che quindi è stato “impossibile includere Citofonare Rai Due” nel palinsesto.

Anche per Cattelan un epilogo amaro. Il conduttore non è mai riuscito a sfondare in Rai. “Non mi sembra di rintracciare spazio per lui – ha riferito sempre Coletta -, ritengo Alessandro un talento complicato per la tv generalista, rappresenta un habitat dove tutti voglio andare, dalla televisione al cinema alla letteratura, ha un richiamo seduttivo anche se è complicato l’innesto nella generalista. Io spero che in Rai possa continuare anche perché il suo potenziale pubblicitario è noto a tutti”.

La trattativa con Barbara d’Urso e la suggestione Fiorello

Una delle questioni più attese era quella relativa al possibile ritorno in tv di Barbara d’Urso. Per la conduttrice campana non è ancora arrivata la fumata bianca. Potrebbe però esserci in futuro. La dirigenza ha dichiarato che è “prematuro parlarne” in quanto si è “in una fase di scouting” dove ci sono diversi progetti che possono riguardare vari talent, “da Barbara ad altri”. In parole povere, la d’Urso per il momento non ha alcuno show, ma strada facendo, forse, le si potrebbe dare spazio.

Infine largo alla suggestione inerente al possibile ritorno in tv o in radio di Fiorello. Stefano Coletta ha spiegato che con lo showman siciliano non si può mai prevedere alcunché, ma con lui ci sono contatti. “Lui è felice di lavorare in Rai. Speriamo di decidere prima delle vacanze il suo percorso per l’autunno”, ha aggiunto il dirigente della tv di Stato, lasciando intendere che la trattativa potrebbe essere già in fase avanzata.