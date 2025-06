Barbara d’Urso spunta nei palinsesti Rai: progetto bomba divide i vertici

Barbara d’Urso torna in TV? In queste ore, è uscita fuori un’indiscrezione che riguarda il suo possibile ritorno sul piccolo schermo, su Rai 1. Il nome della conduttrice sarebbe apparso nelle bozze dei palinsesti della TV di Stato. Ma sembra che il progetto che la vedrebbe protagonista, di nuovo al centro della scena televisiva, starebbe già dividendo i vertici Rai. A lanciare l’indiscrezione bomba è Davide Maggio, proprio in queste ore.

Secondo quanto riporta il sito specializzato in notizie legate al mondo della TV italiana, si starebbe pensando a un nuovo show. Il programma sarebbe intitolato Carramba in salsa d’ursiana. Tale progetto sarebbe caratterizzato da otto puntate nella prima serata di venerdì e sarebbe apparso nelle bozze dei palinsesti Rai 2025/2026. Dunque, il ritorno della d’Urso, che a fine maggio si è lasciata andare a una lunga intervista legata a quanto le è accaduto quando è stata eliminata dalla scena di Mediaset, dovrebbe avvenire da gennaio.

Le bozze arriveranno domani in Consiglio di Amministrazione. Ma ancora è tutto da vedere per Barbarella. Infatti, secondo questa indiscrezione, nei piani alti della TV di Stato ci sarebbero delle opinioni contrastanti. Mentre da una parte c’è chi, pare, abbia preso a cuore il ritorno della d’Urso in TV, tramite Rai 1, c’è anche chi sarebbe convinto del fatto che questa idea verrà “stracciata seduta stante” durante la presentazione ufficiale.

L’arrivo di Barbara sulla TV di Stato rappresenterebbe, indubbiamente, una grande rivoluzione. Al momento, però, come fa notare anche Davide Maggio, la decisione sarebbe legata più a una situazione politica che televisiva. In effetti, l’arrivo della d’Urso nel mondo Rai non solo porterebbe a un grande e memorabile cambiamento della sua programmazione, ma anche un passo indietro da parte di chi governa l’azienda.

Fino a questo momento, i piani alti della TV di Stato sembravano decisi a tenere un volto come Barbara lontana dal servizio pubblico. Al contrario di ciò che è accaduto in passato, sembra proprio che ora gli spettatori più affezionati alla d’Urso possano tornare a sperare di rivederla protagonista di un nuovo programma televisivo. Di sicuro, un volto come lei, per la prima volta alla conduzione di uno show di Rai 1, riuscirebbe ad attirare il pubblico italiano.