Palinsesti Rai, sostituzione Berlinguer: ribaltone, chi l’ha spuntata

In questi giorni in casa Rai si sta continuando a lavorare al fine di trovare la sistemazione adatta agli ultimi tasselli che mancano per completare definitivamente il mosaico dei conduttori per la prossima stagione televisiva. Al momento uno dei crucci più grandi per la televisione di Stato era stato trovare una degna sostitutuzione a Bianca Berlinguer per la conduzione della fascia dedicata ai programmi di approfondimento del martedì in prima serata su Rai3. Stando a quanto circola nelle ultime ore sul web pare che i Vertici Rai siano finalmente riusciti a trovare una soluzione. Ecco chi andrà a sostituire Cartabianca.

Nunzia De Girolamo si sposta al martedì e salta l’ipotesi Gomez

Secondo quanto riportato da LaPresse a coprire il buco lasciato dalla rimozione di Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, sarà Nunzia De Girolamo con un talk show tutto nuovo. Saltata quindi l’ipotesi Peter Gomez. Fino a ieri infatti circolavano voci secondo le quali il posto lasciato libero da Cartabianca potesse essere occupato proprio dal conduttore de La confessione.

L’ipotesi era stata data quasi per certa e pare che la spinta arrivasse proprio dal Movimento 5 Stelle che, a quanto pare, avrebbe chiesto insistentemente all’amministratore delegato Rai Roberto Sergio di inserire il conduttore in Palinsesto. A oggi però sappiamo che non sarà Gomez a sostituire Bianca Berlinguer nonostante il suo fosse uno dei nomi più gettonati.

La scelta è invece ricaduta su Nunzia De Girolamo e questa decisione non è affatto casuale dal momento che l’ex deputata dal 2021 conduce il talk show “Ciao Maschio” con grande successo e, nonostante lo scetticismo iniziale, è riuscita a portare a termine ben tre stagioni del programma con buoni e stabili ascolti.

Ad aspettarla quindi ci sarà un nuovo talk show che sarà destinato ad andare in onda in una fascia oraria molto importante e che per anni è stata colonizzata da Bianca Berlinguer. Il titolo del format è ancora incerto ma dovrebbe essere “Botta e Risposta”. Una cosa però è sicura: da parte dei telespettatori c’è grande curiosità dal momento che, durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2023/2024, il talk della De Girolamo è stato presentato come dinamico e nello stile di Gianfranco Funari.

Al momento la De Girolamo è impegnata con la conduzione di “Estate in Diretta” su Rai 1 insieme a Gianluca Semprini e si prepara a un autunno molto impegnativo dal punto di vista lavorativo.

Salvo Sottile passa al lunedì

La domanda a questo punto è lecita: chi occuperà la fascia del lunedì di “Report”? In molti ricorderanno infatti come la trasmissione di Sigfrido Ranucci sia stata spostata alla domenica sera, lasciando un buco nella serata del lunedì. Pare che il passaggio del testimone avverrà con Salvo Sottile che, con un paio di mesi in anticipo e presumibilmente a novembre, in quella fascia oraria si troverà a curare un nuovo talk show di attualità e cronaca.