Rai Pubblicità ha condiviso nelle scorse ore i dettagli relativi alla sua programmazione per la stagione invernale 2023, con tutte le informazioni sull’offerta della rete con sede in Viale Mazzini a Roma. In linea generale c’è qualche piccola sorpresa che di certo farà piacere a molti.

Questo è per esempio il caso del ritorno imminente della fiction La porta rossa, che tornerà su Rai Due con la sua terza stagione (per un totale di 4 puntate) a partire da mercoledì 11 gennaio fino al 1° febbraio. Sulla seconda rete c’è inoltre grande attesa (su Twitter tutti ne vanno pazzi, soprattutto il giovane pubblico femminile) per la terza stagione di Mare Fuori, in arrivo da mercoledì 15 febbraio. In questo secondo caso, viste le tempistiche, è possibile che Amadeus si giocherà un’altra importante carta invitando i protagonisti della serie (uno su tutti l’amatissimo Nicolas Maupas, già visto in Un professore) al suo Festival di Sanremo 2023 per un po’ di sana promo. Parlando di Rai Due, infine, vale la pena segnalare la nuova stagione di Rocco Schiavone in partenza il 29 marzo.

Per quanto riguarda Rai Uno, invece la nuova stagione della fiction Lolita Lolobosco partirà domenica 8 gennaio; Il Commissario Riccardi sarà in onda da lunedì 27 febbraio; Il Nostro Generale sarà trasmesso per 4 puntate dal 9 al 17 gennaio; la fiction Fiori sopra l’inverno sarà trasmesso il 13, 20 e 21 febbraio; i telespettatori, infine, potranno seguire su Rai Uno lo show Sei Donne dal 28 febbraio e la settima stagione di Che Dio ci aiuti dal 12 gennaio.

Gli show di prima serata

C’è finalmente una data di inizio per Boomerissima di Alessia Marcuzzi, in onda da martedì 10 gennaio su Rai Due, mentre STEP di Stefano De Martino sarà in onda dal 13 febbraio.

Su Rai Uno, inoltre, The Voice Senior verrà trasmesso dal 13 gennaio, lo show Benedetta Primavera di Loretta Goggi dal 10 al 31 marzo, The Voice Kids dal 4 all’11 marzo e, infine, Il Cantante Mascherato da sabato 18 marzo.

A proposito di Il Cantante Mascherato risulta smentita l’indiscrezione di Telesette, che aveva parlato del 1° aprile come data di inizio del programma. Tuttavia, il magazine aveva azzeccato il giorno della messa in onda, ovvero il sabato. Milly, insomma, andrà effettivamente a scontrarsi con il temutissimo serale di Amici di Maria De Filippi.