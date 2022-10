Il Cantante Mascherato 2023, quando inizia: Milly Carlucci sfida Maria

By

Nel nuovo numero di Telesette, in edicola oggi, è presente una succosa esclusiva per tutti gli appassionati di tv: c’è infatti una data ufficiale di inizio per Il Cantante Mascherato 2023, il celebre programma condotto da Milly Carlucci e mutuato dall’originale sudcoreano, con tutti gli accorgimenti e le modifiche del caso.

Stando a quanto riportato sul magazine, il pubblico di Rai Uno rivedrà la divertente e per molti versi assurda sfida fra maschere misteriose a partire dal prossimo 1° aprile. È interessante notare come, contrariamente alle precedenti edizioni della trasmissione, la data di messa in onda corrisponda ad un sabato sera, mentre le prime tre edizioni Rai Uno le aveva trasmesse il venerdì.

I più maligni, a questo punto, non hanno potuto esimersi da commentare il fatto che così facendo Milly Carlucci tornerà a sfidare Maria De Filippi. La presentatrice “faro” degli ascolti di Mediaset andrà infatti in onda nello stesso identico periodo anche il serale di Amici, format che da anni ormai fa il bello e il cattivo tempo in termini di ascolti del sabato sera primaverile.

Milly Carlucci, tra l’altro, ha spostato e pure di molto la messa in onda de Il Cantante Mascherato. Al di là della scelta del sabato piuttosto che del venerdì, fino a questo punto il suo programma era infatti stato trasmesso nel pieno dell’inverno, con un’unica eccezione per la terza edizione, che si era conclusa ai primi di aprile 2022 con la vittoria di Paolo Conticini.

Questa sfida di Milly Carlucci a Maria De Filippi nella delicatissima fascia del prime time sarà dunque la più appassionante della stagione televisiva 2023. Le due presentatrici torneranno insomma a scontrarsi dopo aver passato anni l’una contro l’altra con Ballando da una parte e C’è posta per te dall’altra.

Milly Carlucci: le ultime accomodanti dichiarazioni su Maria De Filippi

Camilla Patrizia Carlucci, è noto, si è sempre resa protagonista di dichiarazioni accomodanti nei confronti delle sue colleghe, ma anche dei suoi concorrenti più problematici. Non c’è dunque da stupirsi se anche nei confronti di “Queen Mary”, in una recente intervista a Rolling Stone, ha avuto solo parole d’affetto e di stima. Ecco le sue dichiarazioni: