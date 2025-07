Palinsesti Mediaset e 5 big silurati, la lista: chi non ha show e i motivi

Attesa finita, nelle scorse ore Pier Silvio Berlusconi ha ufficializzato i palinsesti Mediaset della stagione 2025/2026. Tante novità e, inevitabilmente, anche qualche siluramento. C’è chi entra, come ad esempio Simona Ventura che dopo anni tornerà a condurre un prime time su un’ammiraglia (le è stata affidata l’edizione nip del Grande Fratello su Canale 5), e c’è chi esce, come ad esempio Myrta Merlino che al momento è rimasta orfana di trasmissioni. A colpire maggiormente è però il caso di Michelle Hunziker che ai nastri di partenza della stagione non ha alcuno show da presentare.

Si parta proprio dal caso di Michelle Hunziker. Negli anni scorsi Mediaset l’ha ultra impiegata; è stata alla guida di Michelle Impossible, Io Canto Family, Striscia la Notizia, gli eventi Andrea Bocelli 30 – The Celebration e Pooh – Noi amici per sempre. Al momento, per la stagione che partirà a settembre, non ha alcuna trasmissione assegnata. Una notizia. Molto probabilmente, strada facendo, sarà coinvolta in qualche progetto. Pesa anche l’incognita Striscia la Notizia. Mediaset ha tolto spazio al tg satirico che andrà in onda a partire da novembre. Saranno resi noti più avanti i tandem di conduttori impiegati. Molto probabile che la Hunziker sarà tra questi, ma nulla è certo.

Anche Myrta Merlino è rimasta senza programmi. Dopo che è stata estromessa da Pomeriggio Cinque (al suo posto è stato chiamato Gianluigi Nuzzi), Berlusconi ha reso noto che rimarrà nella scuderia Mediaset. Per ora, però, non le è stata data alcuna trasmissione. “Siamo d’accordo che appena ci sarà un nuovo progetto saremo felici di rivederla in onda”, ha specificato il numero uno del Biscione. Altrimenti detto, Merlino è in stand by e spera che qualcosa si muova.

Niente da fare anche per Diletta Leotta dopo la disastrosa esperienza a La Talpa. Il reality è stato criticato ferocemente addirittura da Berlusconi. Avrebbe potuto essere il trampolino di lancio in casa Mediaset della conduttrice catanese, invece si è trasformato in un boomerang per lei. Al momento, non c’è ombra di un progetto da cucire addosso al volto di Dazn.

E Ilary Blasi? In questi giorni è in onda con Battiti Live, dopo la caporetto di The Couple, altro reality che ha fatto rizzare i capelli a Berlusconi. Anche per l’ex moglie di Totti non c’è in vista alcuno show per la prossima stagione. Potrebbe prendere il timone nuovamente di Battiti Live, ma la prossima estate è lontanissima ed è inutile parlarne ora.

La Talpa e The Couple “non mi sono piaciuti per niente, sono due dei prodotti più brutti che abbia mai visto, sono venuti male. Non sono fatti da noi, ma abbiamo comunque sbagliato. Quando li guardavo ho avuto i brividi, la rabbia e i nervi e poi avete visto come è finita”. Sono le parole infuocate scandite da Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti. Comunque sì, tutti hanno visto come è finita: i due reality sono stati chiusi con largo anticipo.

Infine il capitolo Alessandro Cattelan. Silurato dalla Rai, sembrava che potesse trovare spazio a Mediaset. “Ha registrato la puntata numero zero di un format internazionale, seguito anche da Fascino di Maria De Filippi. È un prodotto, un game show, che potremmo fare crescere per un prime time di Italia 1 ma ancora non siamo sicuri e nemmeno sappiamo se sarà Cattelan il conduttore”, ha spiegato sempre Pier Silvio Berlusconi. Si sussurra che tale puntata zero di Cattelan non abbia convinto i vertici del Biscione. Per farla breve, per il conduttore, al momento, non c’è alcun progetto televisivo.