Palinsesti La7 ufficiali, novità: chi entra, chi va via e i riconfermati

Dopo la presentazione dei palinsesti Sky, Mediaset e Rai, martedì 11 luglio è stato il momento di La7. La rete di Urbano Cairo ha svelato le proprie carte per la prossima stagione che sarà, come sottolineato nella conferenza stampa dallo stesso patron, all’insegna della continuità. Altrimenti detto, una pioggia di riconferme e qualche nuovo innesto.

Le novità del palinsesto di La7

La novità più importante riguarda Massimo Gramellini che ha lasciato Rai Tre dove era alla guida della trasmissione Le Parole che è passata nelle mani di Serena Bortone. Ebbene, cosa farà il giornalista su La7? Avrà un programma al sabato sera. Inizierà alle 20.40 e coprirà tutta la serata. La domenica Gramellini raddoppia. Dopo il Tg sarà protagonista di un faccia a faccia con un personaggio del momento. A seguire, nel dì festivo, In Onda che si allungherà fino alle 23.30. Ancora da decidere i titoli delle trasmissioni affidate a Gramellini.

Altra novità è David Parenzo al posto di Myrta Merlino a L'Aria che tira . La giornalista è migrata a Mediaset in sostituzione di Barbara d'Urso.

. La giornalista è migrata a Mediaset in sostituzione di Barbara d’Urso. Da gennaio c’è un progetto con Alberto Nerazzini, giornalista d’inchiesta, in coppia con Corrado Formigli. L’idea è confezionare 12 puntate da 100 minuti su grandi inchieste sul territorio.

La7, parla Cairo: “Nessun contatto con Barbara d’Urso e Lucia Annunziata”

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Cairo ha spiegato che per la conduzione di Lingo, Maurizio Lastrico e Roberta Capua non sono nomi che sono stati valutati. Il quiz show era condotto da Caterina Balivo che è rientrata in Rai.

Capitolo Barbara D’Urso: “Lei è una professionista d’alto livello ma non abbiamo avuto contatti con lei”. Smentiti i rumors che volevano lo staff della conduttrice e La7 in trattativa. “Non abbiamo avuto contatti con Lucia Annunziata”, ha aggiunto Cairo rispondendo a un’altra domanda.

Le riconferme dei big, tranne uno

Per sviluppare gli approfondimenti culturali, torna Una Giornata Particolare con otto puntate.E tornano le incursioni in palinsesto del prof Alessandro Barbero, oltre alle Inchieste da Fermo di Federico Rampini.

Confermati i programmi identitari della rete: Otto e Mezzo con Lilli Gruber, diDimartedì con Giovanni Flori, Atlantide con Andrea Purgatori, PiazzaPulita con Corrado Formigli. Propaganda Live con Diego Bianchi, Eden e gli appuntamenti del daytime.Naturalmente Mentana timonerà il Tg e le ‘Maratone’. Unico big fuori, come noto da tempo, è Massimo Giletti la cui Non è l’Arena non vedrà più la luce.

“Per quanto mi riguarda sono in buonissimi rapporti. Nei 6 anni, ho avuto un rapporto personale eccellente. Il contratto con lui sarebbe terminato dopo poco, non è che abbiamo fatto chissà cosa. Voglio sperare che i rapporti belli che avevamo si siano mantenuti”, ha spiegato Caio a proposito di Giletti. Un suo approdo in Rai? “Non credo che Giletti possa essere una ’sola’ per la Rai”. Cairo ha sottolineato che ha fatto 6 anni, “di cui i primi 2 molto molto buoni: come tutte le cose hanno momenti di slancio e poi declino”.

Milena Gabanelli? “Se volesse tornare in tv sarei l’uomo più felice del mondo. Vediamo”.